Gli Stati Uniti stanno completando il loro impegno per la Coppa Davis contro la Germania.

La squadra tedesca di Coppa Davis è entusiasta: con una formazione improvvisata senza Alexander Zverev, la Germania si qualifica per la fase a eliminazione diretta. Una vittoria agevole degli Stati Uniti contro la Slovacchia è sufficiente. Lo scontro contro gli americani deciderà ora il campione del gruppo.

Questa squadra tedesca di tennis ha ottenuto un posto nella finale, che si svolgerà a Malaga a novembre. Dopo due vittorie per 3:0 contro Slovacchia e Cile, la squadra, guidata dall'allenatore Michael Kohlmann, non è più a rischio di scivolare fuori dalle prime due posizioni del Gruppo C, poiché gli Stati Uniti hanno un vantaggio di 1:0 sulla Slovacchia nei primi turni.

In assenza di Zverev, Struff e Koepfer

La squadra tedesca a Zhuhai mancava dei suoi giocatori migliori, Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer. Tuttavia, questa assenza non ha ostacolato il loro cammino. Maximilian Marterer e Yannick Hanfmann hanno giocato bene nei loro singolari, mentre i finalisti degli US Open Kevin Krawietz e Tim Puetz hanno mantenuto la loro forma migliore nonostante un arrivo tardivo e lungo.

La controversia sulla sede del turno di gruppo in Cina, dove il paese ospitante non partecipava, era stata precedentemente criticata dalla Federazione Tedesca di Tennis (DTB). Kohlmann ha definito il viaggio a Zhuhai "faticoso" e ha richiesto "uno sforzo costante" - ma alla fine si è rivelato fruttuoso. La finale si svolgerà a Malaga dal 19 al 24 novembre.

Nonostante l'assenza di giocatori chiave come Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer, gli Stati Uniti hanno comunque affrontato una partita difficile contro la formazione tedesca della Coppa Davis.

