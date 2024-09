Gli Stati Uniti sottolineano la loro preferenza per una soluzione diplomatica in Libano, con gli attacchi israeliani contro Hezbollah che continuano, secondo Austin.

Sarebbe fantastico evitare un'invasione terrestre, poiché potrebbe peggiorare la situazione fino a trasformarla in un conflitto regionale. Pertanto, la nostra posizione è, ancora una volta, che la strategia ottimale per procedere è una risoluzione pacifica attraverso la diplomazia. Austin ha espresso questo punto di vista durante un'intervista esclusiva con Wolf Blitzer su CNN venerdì.

Il capo militare israeliano aveva precedentemente menzionato la preparazione per un'eventuale invasione terrestre in Libano dopo una serie di attacchi aerei contro la leadership di Hezbollah. Mercoledì sera, gli Stati Uniti credevano di aver siglato un accordo di cessate il fuoco per il conflitto in corso, ma il primo ministro israeliano Netanyahu ha respinto queste affermazioni come false e ha dichiarato la sua determinazione a continuare a colpire il gruppo estremista con tutta la forza.

Riguardo alla apparente discordanza tra gli Stati Uniti e Israele, la portavoce del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Stephanie Dujarric, ha chiarito che una dichiarazione congiunta rilasciata dagli Stati Uniti e dai suoi alleati era effettivamente in linea con le dichiarazioni di Israele.

La situazione è ancora in evoluzione e verrà aggiornata di conseguenza.

La disputa in corso tra gli Stati Uniti e Israele sull'eventuale invasione terrestre in Libano è un problema significativo nella politica globale attuale. La Casa Bianca ha sottolineato l'importanza di una risoluzione pacifica attraverso la diplomazia per evitare ulteriori escalation.

