- Gli Stati Uniti sostengono che l'Iran sia responsabile degli attacchi informatici contro varie squadre elettorali.

Agenzie di Intelligence Americane Puntano il Dito contro l'Iran per l'Infiltrarsi nelle Comunicazioni Private della Squadra di Trump

Secondo un annuncio congiunto dell'Ufficio del Direttore delle Intelligence (ODNI), dell'Agenzia per la Cybersecurity e la Sicurezza delle Infrastrutture degli Stati Uniti (Cisa) e dell'FBI, le agenzie di intelligence statunitensi hanno accusato l'Iran di aver tentato di infiltrarsi nelle comunicazioni private della squadra della campagna presidenziale repubblicana di Donald Trump. Secondo la dichiarazione, le attività iraniane sono state osservate in questo ciclo elettorale, con un focus significativo sull'interferire con l'opinione pubblica americana e sull'esecuzione di attacchi informatici contro le elezioni presidenziali.

Questa accusa include anche i recenti tentativi di compromettere la squadra di Trump, che sono stati collegati all'Iran. L'FBI ha avviato un'indagine su un possibile incidente di hacking la scorsa settimana, che coinvolgeva la squadra di Trump. È stato riferito che un dossier interno di 271 pagine sul candidato alla vicepresidenza di Donald Trump, J.D. Vance, è stato leakato ai media statunitensi. I dossier come questi vengono tipicamente utilizzati nelle campagne elettorali degli Stati Uniti per prepararsi agli attacchi politici dalle parti avverse, secondo il portavoce di Trump. La squadra della campagna della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha annunciato che era stata il bersaglio di un attacco informatico straniero.

Le Agenzie di Intelligence degli Stati Uniti: l'Iran Cerca di Causare Confusione

La dichiarazione congiunta ha inoltre indicato che l'Iran ha tentato di accedere a individui direttamente connessi alle squadre di campagne di democratici e repubblicani. Lo scopo dichiarato è quello di seminare discordia e minare la fiducia nelle istituzioni democratiche degli Stati Uniti. Tuttavia, il dossier Vance non è stato esplicitamente menzionato nella dichiarazione.

Le agenzie di intelligence hanno avvertito che le elezioni presidenziali degli Stati Uniti dell'8 novembre hanno un particolare significato per l'Iran in termini dei suoi interessi di sicurezza nazionale, aumentando la sua propensione a tentare di influenzare l'esito. Hanno anche notato che questo approccio non è nuovo, con l'Iran e la Russia che hanno utilizzato questa tattica negli Stati Uniti e in altri paesi durante i cicli elettorali attuali e precedenti.

Google Condivide Osservazioni Similar

La scorsa settimana, gli esperti di sicurezza di Google hanno riferito che un gruppo di hacker affiliato alla Guardia Rivoluzionaria Iraniana aveva mirato ad accedere ai conti di posta elettronica dei lavoratori della campagna per i democratici statunitensi e il candidato repubblicano Trump. La Guardia Rivoluzionaria Iraniana è la forza militare d'élite del paese.

L'indagine dell'FBI su un possibile incidente di hacking la scorsa settimana ha coinvolto la squadra di Trump, suggerendo possibili attività di hacking. Echoing l'indagine dell'FBI, gli esperti di sicurezza di Google hanno riferito che un gruppo di hacker legato alla Guardia Rivoluzionaria Iraniana aveva tentato di accedere ai conti di posta elettronica dei lavoratori della campagna per i democratici statunitensi e il candidato repubblicano Trump, ulteriormente evidenziando i timori riguardo all'hacking.

