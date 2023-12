Gli Stati Uniti sono seriamente preoccupati per il voto delle Nazioni Unite sulla sospensione dei combattimenti tra Israele e Hamas e degli aiuti umanitari a Gaza

Queste preoccupazioni, se non risolte, potrebbero far sì che la risoluzione, rinviata di tre volte, rimanga in un limbo continuo. Essendo uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, un veto degli Stati Uniti significa che la risoluzione non passerà.

"L'obiettivo di questa risoluzione è quello di facilitare e aiutare a espandere l'assistenza umanitaria a Gaza, e non possiamo perdere di vista questo scopo", ha dichiarato Nate Evans, portavoce della Missione degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. "Ci sono ancora serie e diffuse preoccupazioni che questa risoluzione, così come è stata redatta, possa effettivamente rallentare la consegna degli aiuti umanitari, indirizzando le Nazioni Unite a creare un meccanismo di monitoraggio impraticabile. Dobbiamo assicurarci che qualsiasi risoluzione aiuti e non danneggi la situazione sul campo".

Non è ancora stata annunciata la data del possibile voto sulla risoluzione di giovedì.

Una fonte diplomatica ha precedentemente riferito alla CNN che i punti chiave dei negoziati sulla bozza sono il linguaggio sulla "cessazione delle ostilità" e la richiesta alle Nazioni Unite di "istituire un meccanismo di monitoraggio nella Striscia di Gaza con il personale e le attrezzature necessarie, sotto l'autorità del Segretario generale delle Nazioni Unite".

Il presidente Joe Biden ha dichiarato ai giornalisti mercoledì pomeriggio: "Stiamo negoziando in questo momento alle Nazioni Unite i contorni di una risoluzione... una risoluzione su cui potremmo essere d'accordo".

I precedenti ritardi di questa settimana si sono concentrati sulla reticenza degli Stati Uniti a firmare una risoluzione che potrebbe essere vista come un rimprovero alla continua campagna militare di Israele a Gaza.

I diplomatici speravano che cambiando il linguaggio si potesse ottenere il sostegno americano, o almeno un'astensione dal voto, che avrebbe permesso alla risoluzione di passare.

Ma mentre gli Stati Uniti, il più forte alleato di Israele, hanno ripetutamente condannato l'attacco di Hamas che ha ucciso più di 1.200 persone il 7 ottobre, il crescente numero di vittime civili a Gaza a causa della risposta di Israele ha spinto gli alti funzionari statunitensi - tra cui Biden - a sollecitare il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a prendere misure più significative per proteggere vite innocenti mentre conduce la sua guerra contro Hamas.

Circa 20.000 palestinesi sono stati uccisi dal 7 ottobre, secondo il Ministero della Sanità controllato da Hamas.

Durante una riunione del Consiglio di Sicurezza all'inizio della settimana, il vice ambasciatore alle Nazioni Unite Robert Wood ha dichiarato che i civili e i giornalisti devono essere protetti e che gli aiuti umanitari vitali devono raggiungere i civili.

Wood, che ha anche espresso preoccupazione per la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania, non ha lasciato intendere come gli Stati Uniti voteranno sulla risoluzione.

Gli Stati Uniti hanno posto il veto a precedenti misure in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e hanno votato contro la richiesta di un cessate il fuoco in seno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La scorsa settimana, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato per chiedere un cessate il fuoco immediato a Gaza, devastata dalla guerra, in un rimprovero agli Stati Uniti, che hanno ripetutamente bloccato le richieste di cessate il fuoco in seno al Consiglio di sicurezza.

Sebbene il voto dell'Assemblea Generale sia politicamente significativo e considerato di peso morale, non è vincolante, a differenza di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza.

Fonte: edition.cnn.com