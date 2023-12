Gli Stati Uniti sono pronti ad allentare le restrizioni sulla vendita di armi offensive all'Arabia Saudita

All'inizio della sua amministrazione, il presidente Joe Biden ha congelato la vendita di armi offensive statunitensi, come le munizioni a guida di precisione, all'Arabia Saudita, nel contesto di una brutale guerra tra la coalizione a guida saudita e gli Houthi sostenuti dall'Iran nello Yemen che, secondo i gruppi di attivisti, alla fine del 2021 aveva ucciso oltre 100.000 persone.

Nel marzo del 2022, l'Arabia Saudita e gli Houthi hanno stipulato una tregua mediata dagli Stati Uniti e dalle Nazioni Unite che ha ampiamente retto. Un funzionario statunitense ha dichiarato alla CNN che gli Stati Uniti hanno chiarito all'Arabia Saudita che il congelamento di alcune classi di armi sarebbe terminato quando il ruolo del regno nella guerra in Yemen fosse terminato.

"Questo periodo di tranquillità nello Yemen, che dura ormai da quasi due anni, non ha precedenti ed è attribuibile alla diplomazia statunitense e all'impegno costruttivo dell'Arabia Saudita con gli Houthi, gli omaniti e altri", ha dichiarato il funzionario. "Quindi i sauditi hanno rispettato la loro parte dell'accordo e noi siamo pronti a rispettare la nostra, riportando questi casi all'ordine regolare attraverso un'appropriata notifica e consultazione del Congresso".

L'ex presidente Barack Obama ha vietato la vendita di tecnologia militare statunitense a guida di precisione all'Arabia Saudita nel 2016, a seguito di un attacco saudita a una sala funeraria nello Yemen che ha ucciso 155 persone, ma tale divieto è stato annullato dall'amministrazione Trump nel marzo 2017.

Nel 2018 un'inchiesta della CNN ha scoperto che una bomba da 500 libbre utilizzata dall'Arabia Saudita per uccidere decine di bambini nello Yemen era stata fornita dagli Stati Uniti, sollevando nuovi interrogativi su come i sauditi stessero utilizzando le munizioni fornite dagli Stati Uniti all'epoca e rinnovando le richieste dei legislatori statunitensi di maggiori restrizioni e controlli sulle vendite di armi statunitensi al regno.

Non è chiaro quando l'amministrazione potrebbe cambiare formalmente la sua politica e i funzionari hanno detto che una decisione non è imminente. Nelle ultime settimane, tuttavia, funzionari sauditi hanno sollecitato i legislatori statunitensi ad approvare la vendita di armi offensive al regno una volta che il blocco delle vendite da parte dell'amministrazione sarà stato revocato, ha dichiarato alla CNN un collaboratore del Congresso che ha familiarità con la questione.

La richiesta saudita giunge nel contesto di un'accresciuta tensione nella regione a causa della guerra tra Israele e Hamas, in particolare da parte di gruppi di miliziani sostenuti dall'Iran, che è il principale nemico regionale dell'Arabia Saudita. Gli Houthi in Yemen hanno iniziato ad attaccare navi commerciali e mercantili nel Mar Rosso, provocando una risposta multinazionale, e le milizie sostenute dall'Iran hanno lanciato oltre 100 attacchi alle basi militari statunitensi e della coalizione in Iraq e Siria dal 17 ottobre.

Il New York Times ha riportato per primo che gli Stati Uniti potrebbero presto allentare le restrizioni sulle armi.

