Gli Stati Uniti sono impegnati in una competizione "altamente intensa" tra i loro candidati alla vicepresidenza.

Negli ultimi giorni della campagna elettorale degli Stati Uniti, i candidati alla vicepresidenza Tim Walz e J.D. Vance si sfideranno in televisione il martedì. Mentre Walz viene considerato un centrista, Vance è noto per i suoi attacchi aggressivi contro gli avversari politici, il che promette un confronto acceso.

Entrambi i politici sono avversari capaci. In qualità di governatore del Minnesota e candidato democratico al Senato dell'Ohio, si contendono il sostegno dei lavoratori bianchi classe operaia delusi.

Le loro strategie sono molto diverse. Vance, 40 anni, lancia critiche aspre, attacca gli avversari politici e dipinge un quadro fosco di un Paese sull'orlo del collasso a causa di politiche economiche e immigrazione fallimentari. Nel suo libro del 2016 "Hillbilly Elegy", ha affrontato l'impatto del declino industriale nella regione della Rust Belt, diventando subito famoso. Politicamente, ha iniziato come critico di Donald Trump, ma in seguito si è trasformato in un sostenitore accanito per assicurarsi il seggio al Senato dell'Ohio nel 2022.

Walz, 60 anni, si presenta come un uomo più anziano amichevole che diffonde ottimismo. Espone come la classe media prospererà con politiche fiscali equa e maggiori opportunità, che combatteranno l'odio e la divisione se Kamala Harris assumerà l'incarico. Come ex-insegnante e coach del Minnesota, Walz ha guadagnato popolarità con la sua frase "strano" per Trump e Vance, portandolo rapidamente nel team di Harris.

La storia degli immigrati carnivori

Walz potrebbe sollevare i commenti offensivi di Vance nei confronti dei leader democratici come Harris, che non hanno figli, paragonandoli a "signore senza figli che godono della loro vita". Potrebbe anche menzionare la controversa affermazione di Vance sui migranti cannibali a Springfield, Ohio.

Inizialmente sconosciuto come insegnante in Minnesota, Walz è salito alla ribalta politica grazie alla sua critica a Trump e Vance. Come rappresentante del Midwest, cerca di assicurarsi gli stati cruciali in bilico per influire sull'esito delle elezioni.

In Minnesota, ha sostenuto i diritti dei lavoratori, il controllo delle armi più stretto, i diritti all'aborto e la protezione dell'ambiente. Queste posizioni potrebbero essere etichettate come "marxiste" e "sinistra radicale" da Vance e dalla campagna di Trump, e attribuite a Harris. Vance potrebbe anche accusare Walz di esagerare il suo servizio militare nella Guardia Nazionale.

L'ultimo scontro televisivo prima delle elezioni

L'evento del martedì sarà seguito da milioni di telespettatori americani (alle 21 ora locale, alle 3 del mattino CET). A differenza del dibattito Trump-Harris del 10 settembre, i microfoni rimarranno accesi, potenzialmente scatenando dibattiti animati.

Il dibattito per la vicepresidenza potrebbe non avere lo stesso peso dei dibattiti presidenziali, ma è probabile che sia l'ultimo scontro televisivo della campagna, data la refusal di Trump di unirsi a Harris per un altro confronto in diretta. Un passo falso potrebbe rivelarsi costoso, poiché la corsa per la Casa Bianca è straordinariamente serrata.

"È un dramma ad alto rischio, e credo che sia questo ciò che gli americani bramano, e potrebbero ottenerlo martedì", afferma Thomas Whalen della Boston University. "Gli americani sono affascinati dalla contrapposizione, e J.D. Vance e Walz sono così diversi per personalità e posizione politica che potrebbe valere la pena sintonizzarsi per guardarli."

