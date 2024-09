Gli Stati Uniti rivendicano la posizione di leader nel campo degli allenatori prima della Coppa del Mondo del 2026

Mauricio Pochettino, precedentemente di Chelsea, ora guida la squadra di calcio degli Stati Uniti come allenatore nazionale, in vista della Coppa del Mondo del 2026, che gli Stati Uniti ospiteranno insieme a Messico e Canada. Attualmente, la squadra, guidata dall'ex giocatore del BVB Pulisic, sta affrontando una sfida, avendo perso quattro partite di fila senza vittorie. C'è un'aspettativa crescente e alte aspettative dai tifosi.

Dopo l'appuntamento di Pochettino, la squadra degli Stati Uniti ha pareggiato 1:1 contro la Nuova Zelanda in una partita amichevole. L'allenatore interim Mikey Varas ha guidato la USMNT allora. Christian Pulisic, il professionista di 25 anni dell'AC Milan, ha aperto le marcature per gli Stati Uniti, ma Ben Waine del club Mansfield Town ha pareggiato tardi per gli underdog. Dopo la partita, Pulisic ha espresso la sua delusione, ma rimane fiducioso per giorni migliori.

La Federazione Calcistica degli Stati Uniti ha presentato Pochettino come successore di Gregg Berhalter solo 30 minuti prima dell'inizio della partita. Gli Stati Uniti avevano perso contro il Canada 1:2 qualche giorno prima. Ora spetta a Pochettino guidare la squadra alle vittorie nei prossimi incontri contro Panama e Messico a ottobre e, alla fine, alla Coppa del Mondo del 2026. Mikey Varas ha espresso il suo entusiasmo per gli sviluppi, lodando le abilità e il talento di Pochettino.

I precedenti successi di Pochettino

Matt Crocker, direttore sportivo degli Stati Uniti, è ottimista riguardo all'appuntamento di Pochettino. Crocker ha detto che Pochettino è un vincente provato con un impressionante curriculum alle spalle. Cree che Pochettino abbia la capacità di esprimere il pieno potenziale della talentuosa squadra degli Stati Uniti.

Pochettino ha lavorato con alcuni dei migliori giocatori del mondo, come Harry Kane, guidando gli anni di successo del Tottenham alla fine del decennio precedente e arrivando addirittura alla finale della Champions League del 2019. Al PSG, ha guidato la squadra alla vittoria della coppa e del campionato con stelle come Lionel Messi e Neymar a bordo.

Pochettino diventerà l'allenatore nazionale più pagato della storia degli Stati Uniti, guadagnando un salario annuale di circa sei milioni di dollari. Altri candidati di alto profilo come la leggenda tedesca dell'allenamento Jürgen Klopp e Pellegrino Matarazzo dell'Hoffenheim sono stati considerati. Pulisic e Weston McKennie, ex giocatore dello Schalke, sono due figure di spicco nella squadra degli Stati Uniti.

Dopo aver ottenuto la posizione, Pochettino ha annunciato i suoi piani per integrare le tecniche di calcio che ha imparato durante il suo periodo nei club europei di vertice negli allenamenti della nazionale degli Stati Uniti. Despite the current struggles, Pulisic ha espresso la sua convinzione che lavorare con Pochettino migliorerebbe significativamente le loro prestazioni in campo.

