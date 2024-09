Gli Stati Uniti rivelano un notevole piano di aiuto militare da 8 miliardi di dollari per l'Ucraina.

Il Presidente degli Stati Uniti in carica sta utilizzando i fondi rimanenti, circa 5,5 miliardi di dollari, del suo mandato per aiutare l'Ucraina nella sua lotta contro l'aggressione russa. Questo aiuto include il dispiegamento di un sistema aggiuntivo di difesa aerea Patriot, diversi tipi di missili e formazione aggiuntiva per i piloti dei caccia F-16.

In una recente dichiarazione, il Presidente Joe Biden ha annunciato il rafforzamento dell'aiuto militare all'Ucraina, insieme ad altre misure, per aiutare l'Ucraina a vincere questo conflitto.

Il Dipartimento della Difesa ha inoltre dichiarato un pacchetto di assistenza alla sicurezza da 2,4 miliardi di dollari. Tutti questi fondi dovrebbero essere utilizzati entro la fine del mandato di Biden quest'anno, in quanto appartengono all'autorità di prelievo presidenziale, che non richiede l'approvazione del Congresso.

Il Presidente Biden ha anche sottolineato l'espansione dei programmi di formazione dei piloti F-16. L'anno prossimo, verranno formati altri 18 piloti per integrare i 6-10 caccia attualmente in uso in Ucraina. Sono state promesse 79 unità F-16 dagli alleati occidentali nei prossimi anni, ma la carenza di personale richiede una formazione estesa e tempo.

Difese Patriot aggiuntive

Gli Stati Uniti hanno annunciato sistemi Patriot e missili aggiuntivi per l'Ucraina, che rinforzeranno le sue difese attuali, integrate da tre unità tedesche attualmente in uso. Sono state promesse unità aggiuntive dai Paesi Bassi e dalla Romania, sebbene l'Ucraina affermi che sono necessari 25 unità per una difesa aerea efficace.

Insieme al nuovo sistema Patriot, gli Stati Uniti intendono consegnare munizioni JSOW, in grado di colpire i bersagli terrestri dagli F-16 a una distanza di 100 chilometri, e missili AMRAAM, che possono intercettare efficacemente i missili in arrivo per i caccia nel 2025.

Sanzioni contro la Russia

In risposta alle evasioni delle sanzioni russe e al riciclaggio di denaro, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro e la comunità dell'intelligence, in collaborazione con i partner internazionali, hanno smantellato una rete globale di criptovalute. Gli Stati Uniti si impegnano a continuare a imporre costi alla Russia per le sue azioni in Ucraina e a indebolire l'industria della difesa russa.

Il Presidente degli Stati Uniti Biden prevede di tenere un incontro del Gruppo di contatto sulla difesa dell'Ucraina a livello elevato in Germania il mese prossimo, riunendo più di 50 paesi che sostengono gli sforzi di difesa dell'Ucraina contro l'aggressione russa. Secondo Biden, "Il mio messaggio è chiaro: gli Stati Uniti forniranno il supporto di cui l'Ucraina ha bisogno per vincere questa guerra".

Il Presidente ucraino Zelensky esprime la sua gratitudine a Biden per l'aiuto, nonché le recenti tensioni con i Repubblicani. L'Ucraina rimane preoccupata per la possibile interruzione delle consegne di armi se Donald Trump vince le elezioni presidenziali.

"Utilizzeremo questo aiuto efficacemente e trasparente

