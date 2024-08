- Gli Stati Uniti rilasciano ulteriori aiuti militari all'Ucraina

Gli Stati Uniti stanno fornendo all'Ucraina un ulteriore aiuto militare di $125 milioni (circa €114 milioni) per difendersi dall'invasione della Russia. Questo pacchetto include "missili antiaerei, munizioni per sistemi di lancio e artiglieria, radar multifunzione e armi anticarro", ha annunciato il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken. Si tratta del decimo pacchetto di questo tipo. Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno consegnato diverse tranche di aiuti dopo l'approvazione del Congresso degli Stati Uniti di circa $61 miliardi (€56,2 miliardi) per Kiev a fine aprile.

La comunità internazionale ha criticato le azioni della Russia, definendo la sua invasione dell'Ucraina un chiaro esempio di guerra di aggressione. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non è riuscito a emanare una risoluzione vincolante che condanni la Russia a causa dei veto della Cina e della Russia stessa.

