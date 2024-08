Gli Stati Uniti rilasciano 3,5 miliardi di dollari ad Israele per spendere in armi e attrezzature militari americane, mesi dopo che il Congresso ha approvato

Il Dipartimento di Stato ha informato i membri del Congresso giovedì sera che l'amministrazione Biden intendeva rilasciare miliardi di dollari di finanziamenti militari esteri a Israele, secondo una fonte. Il denaro proviene dal disegno di legge integrativo da $14,1 miliardi per Israele approvato dal Congresso in aprile, hanno detto le fonti.

Il finanziamento è in sostanza denaro che Israele può utilizzare per acquistare sistemi d'arma avanzati e altro equipaggiamento dagli Stati Uniti attraverso il programma di Finanziamento Militare Estero.

Le fonti hanno detto a CNN che non è insolito che ci voglia del tempo per il rilascio dei fondi da questi pacchetti. Ma il finanziamento è stato rilasciato questa settimana mentre Israele e la regione più ampia si stanno preparando per un attacco da parte dell'Iran e/o del Hezbollah a seguito delle eliminazioni di alti leader di Hamas e Hezbollah da parte di Israele a Tehran e Beirut nelle scorse settimane.

Israele non riceverà $3,5 miliardi di armi made in USA immediatamente. Invece, il finanziamento è per consentire a Israele di acquistare sistemi che stanno siendo costruiti ora e probabilmente non saranno consegnati per diversi anni. Il finanziamento integrativo ha inoltre allocato miliardi di dollari di equipaggiamento che il Pentagono può prelevare dalle proprie scorte per inviarlo direttamente a Israele su un timeline molto più rapido.

