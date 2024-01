Gli Stati Uniti raggiungono silenziosamente un accordo con il Qatar per mantenere in funzione la più grande base militare del Medio Oriente

L'accordo, che non è stato annunciato pubblicamente, evidenzia la fiducia di Washington nel piccolo Paese del Golfo, che di recente ha svolto un ruolo centrale nel mediare il rilascio di americani dalla prigionia a Gaza e in Venezuela.

La base aerea di Al Udeid, situata nel deserto a sud-ovest di Doha, è la più grande installazione militare statunitense in Medio Oriente e può ospitare più di 10.000 soldati americani.

Il mese scorso il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha visitato Al Udeid e ha ringraziato il Qatar per l'aumento della spesa per la base.

Ma non ha fatto alcun cenno al rinnovo e l'amministrazione Biden non lo ha reso pubblico, in un momento in cui il Qatar è sempre più sotto esame per aver ospitato alti dirigenti di Hamas. I funzionari qatarioti hanno replicato che solo dopo una richiesta degli Stati Uniti durante l'amministrazione Obama è stato permesso ad Hamas di aprire un ufficio politico a Doha.

La base è stata un centro nevralgico per le operazioni aeree del Comando centrale degli Stati Uniti in Afghanistan e dintorni, in Iran e in tutto il Medio Oriente. Dalla base operano anche le forze aeree del Qatar e della Gran Bretagna.

L'estensione arriva mentre gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza nella regione in seguito all'intensificarsi delle minacce dei gruppi militanti sostenuti dall'Iran in Iraq, Siria e Yemen.

Dopo che Hamas ha rapito circa 240 ostaggi in Israele il 7 ottobre, il Qatar è stato il principale intermediario con Hamas per mediare il rilascio iniziale di decine di ostaggi israeliani e internazionali. Continua ad avere un ruolo centrale nei colloqui per cercare di rilanciare i negoziati sugli ostaggi, coordinandosi con la CIA e il Mossad di Israele, oltre che con l'Egitto.

Il suo ruolo nei mesi di negoziati sugli americani detenuti dal Venezuela è stato meno pubblico, ma è venuto alla luce dopo che il mese scorso il presidente Nicolas Maduro ha rilasciato 10 americani in cambio di uno stretto alleato accusato dagli Stati Uniti di riciclaggio di centinaia di milioni di dollari.

Il coinvolgimento del Qatar in entrambi i negoziati è stato visto come un'estensione del ruolo di mediazione che il Paese ha assunto con altri nemici degli Stati Uniti, tra cui l'Iran e i Talebani. Secondo gli analisti, le sue vaste ricchezze in termini di petrolio e gas naturale, unite alla capacità di agire come facilitatore, permettono al Qatar di fare il passo più lungo della gamba.

Sebbene il fatto di ospitare la leadership di Hamas non fosse un segreto, la brutalità del massacro del 7 ottobre in Israele ha scatenato critiche nei confronti del Qatar e richieste di espulsione di Hamas.

Il presidente Joe Biden ha parlato delle sue conversazioni con l'emiro del Qatar, ma a volte non gli ha dato il credito che ritiene di meritare. In un articolo pubblicato a novembre sul Washington Post, Biden non ha menzionato il Qatar, mentre sono stati citati l'Egitto e altri alleati del Medio Oriente. Nella sua dichiarazione ufficiale, Biden non ha nemmeno sottolineato il ruolo del Qatar nel rilascio dei detenuti in Venezuela.

Anche il Pentagono ha rifiutato la richiesta di commento della CNN martedì.

Migliaia di afghani sono stati trasportati da Kabul ad Al Udeid durante il caotico ritiro americano dall'Afghanistan nel 2021. Il personale militare statunitense ha faticato a provvedere al massiccio afflusso di rifugiati da quello che Biden ha definito "uno dei più grandi e difficili trasporti aerei della storia".

Il Qatar ha impegnato miliardi di fondi propri per migliorare le strutture della base per gli aviatori statunitensi. Al Udeid è diventata la principale base aerea del CENTCOM nel 2003, spostando forze e mezzi dalla base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita, dove la presenza di un gran numero di militari americani era più sensibile e controversa.

Sebbene Austin non abbia annunciato l'estensione dell'accordo di Al Udeid durante la sua visita alla base il mese scorso, ha detto che gli Stati Uniti e il Qatar "compiranno formalmente passi avanti per espandere e rafforzare le nostre relazioni bilaterali di difesa".

"Lo faremo attraverso l'impegno del Qatar a contribuire con risorse significative per aumentare le capacità qui alla base aerea di Al Udeid, che sosterrà entrambe le nostre forze per gli anni a venire", ha aggiunto Austin.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com