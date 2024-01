Gli Stati Uniti raddoppiano la valutazione che Hamas ha usato l'ospedale di Gaza come centro di comando

"La comunità di intelligence statunitense è fiduciosa nel suo giudizio su questo argomento e ha corroborato in modo indipendente le informazioni sull'uso del complesso ospedaliero da parte di Hamas e [della Jiahd islamica palestinese] per una serie di scopi legati alla sua campagna contro Israele", ha dichiarato martedì il funzionario.

Ma la comunità di intelligence statunitense non ha rilasciato alcuna nuova prova a sostegno della sua valutazione dopo che sono stati sollevati dubbi su quanto l'ospedale Al-Shifa fosse effettivamente il "cuore pulsante" delle operazioni di Hamas, come sostenuto da Israele.

A fine dicembre, il Washington Post ha pubblicato un'ampia inchiesta che ha messo in dubbio alcune delle affermazioni di Israele.

Israele era stato ampiamente criticato per l'assedio e l'assalto di novembre all'ospedale in difficoltà, dove i medici avevano descritto la situazione come "catastrofica".

Le nuove informazioni fanno eco alle precedenti affermazioni dell'amministrazione Biden e di Israele nei giorni e nelle settimane precedenti all'incursione israeliana nell'ospedale di Al-Shifa, secondo cui le informazioni indicavano che Hamas aveva un nodo di comando e controllo nei tunnel sotto il complesso ospedaliero.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, aveva anche detto che l'ospedale veniva usato per immagazzinare armi e tenere ostaggi.

L'intelligence statunitense continua a crederlo, secondo l'alto funzionario, che ha aggiunto che il sito ospitava "almeno alcuni ostaggi".

"Abbiamo informazioni - ottenute dopo l'operazione del 15 novembre [delle Forze di Difesa Israeliane] - che i membri di Hamas che si trovavano nell'ospedale erano stati in gran parte evacuati giorni prima, mentre l'IDF si avvicinava al complesso di Al-Shifa, e che Hamas aveva distrutto documenti ed elettronica nel complesso prima dell'operazione dell'IDF", ha detto il funzionario.

Dopo che Israele ha preso il controllo dell'area, l'esercito ha pubblicato una serie di video di portavoce che mostrano le armi che sarebbero state trovate all'interno dell'ospedale stesso e un sistema di tunnel sotto l'ospedale.

A novembre, Hamas ha ammesso di aver usato l'ospedale per portare gli ostaggi e di averne "monitorato meticolosamente" la salute prima di trattenerli in luoghi diversi, dopo che Israele ha pubblicato un video dalle telecamere di sicurezza dell'ospedale che mostrava gli ostaggi portati all'interno. Ma Hamas ha negato di aver usato l'ospedale come centro di comando.

La CNN si è recata con l'IDF nel complesso ospedaliero di Shifa per vedere il tunnel esposto a novembre. L'IDF ha poi diffuso un video che mostra un tunnel che si estende dal pozzo e continua sotto il complesso ospedaliero.

In un video pubblicato dall'IDF il 22 novembre, il portavoce dell'IDF Daniel Hagari si è addentrato nei tunnel e ha mostrato una stanza piastrellata e un bagno che, secondo Hagari, si trovavano sotto l'ospedale, collegati al sistema elettrico.

Ma non è riuscito a dimostrare che Hamas usasse l'ospedale come nodo primario di comando e controllo per le sue operazioni, un'affermazione che sia Israele che gli Stati Uniti avevano ripetutamente fatto prima che l'IDF raggiungesse l'ospedale. Israele si è spinto fino a pubblicare un'illustrazione grafica in 3D di un nodo di comando di Hamas che si estende nel sottosuolo direttamente dagli edifici dell'ospedale. Né Israele né gli Stati Uniti hanno pubblicato prove che corrispondano pienamente alle affermazioni.

Fonte: edition.cnn.com