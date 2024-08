Gli Stati Uniti promuovono la Serbia nella battaglia di basket

La squadra di basket degli Stati Uniti ha sudato freddo per molto tempo prima che il loro ritorno in extremis avesse successo. La nuova Dream Team ha lottato duramente contro la Serbia. Ora, la medaglia d'oro è a portata di mano per le superstar.

Il grande favorito USA è scampato per un pelo all'eliminazione shock nelle semifinali olimpiche di basket, battendo la vice campione del mondo Serbia 95:91 (43:54) nella Bercy Arena di Parigi. Guidati dalle stelle NBA LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, gli americani hanno rimontato un ritardo di 13 punti nell'ultimo quarto.

La partita per la medaglia d'oro si svolgerà sabato alle 21:30, con il vincitore delle ultime quattro Olimpiadi che si sfiderà contro la Francia ospite. I francesi hanno precedentemente battuto la campione del mondo Germania 73:69, spezzando i sogni d'oro di Dennis Schröder e i suoi compagni. La Germania giocherà per il bronzo contro la Serbia alle 11:00 di sabato, con l'ex allenatore tedesco Svetislav Pesic sulla panchina serba.

La vice campione del mondo non mostra rispetto

La seconda semifinale alla Bercy Arena è iniziata con uno spettacolo di Stephen Curry. La superstar dei Golden State Warriors ha segnato 14 dei primi 15 punti americani, inclusi quattro tiri da tre. Curry ha addirittura guardato verso la panchina USA prima che il suo ultimo tiro da tre punti entrasse. Alla fine, è stato il miglior marcatore con 36 punti.

Ma i serbi non si sono impressionati. Anzi, il contrario. La vice campione del mondo non ha mostrato rispetto per le stelle NBA e ha costruito un vantaggio di 17 punti a un certo punto. All'intervallo, i serbi sorprendentemente conducevano ancora di 11 (54:43).

Nel terzo quarto, sembrava che gli americani stessero finalmente comprendendo la gravità della situazione e stessero alzando il loro livello di gioco. La squadra di coach Steve Kerr ha ridotto il divario a sette punti (59:66), e l'arena si aspettava un ribaltamento. Ma i serbi non si sono arresi - anzi, il contrario. Andando nell'ultimo quarto, la squadra di Pesic era improvvisamente in vantaggio di 13 punti (76:63).

Ma poi le superstar hanno preso il sopravvento. James ha pareggiato il punteggio a 84:84, e Curry ha rimesso gli USA in vantaggio per la prima volta dal'inizio della partita (87:86). I serbi hanno continuato a lottare, ma hanno mancato di poco l'impresa.

