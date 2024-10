Gli Stati Uniti prevedono fino a 600 morti dovuti a "Helene"

Negli Stati Uniti, il numero di corpi recuperati dalle persone che hanno perso la vita a causa di un violento uragano sta aumentando. Secondo i dati ufficiali, circa 600 persone potrebbero subire la stessa sorte, poiché molte persone sono ancora disperse. La furiosa tempesta ha portato il caos in diversi stati.

Il bilancio delle vittime dell'uragano "Harriet" nel sud degli Stati Uniti è salito a almeno 121, secondo il conteggio dell'agenzia di stampa AP. Il governatore della Georgia, Brian Kemp, ha annunciato durante una conferenza stampa che erano state trovate otto salme in più nel suo stato, portando il totale a 25.

Una contea nella Carolina del Nord, compreso il centro sportivo outdoor di Asheville, ha segnalato 35 vittime. Gli abitanti di Asheville sono stati riforniti di beni essenziali tramite aerei, camion e persino asini.

"Harriet" ha lasciato una scia di distruzione in sei stati, dal Golfo del Messico in Florida alle Appalache in Virginia. C'è timore che il bilancio delle vittime possa aumentare ulteriormente.

Un gran numero di persone è attualmente disperso

La consigliera per la sicurezza interna della Casa Bianca, Liz Sherwood-Randall, ha dichiarato che la posizione di circa 600 persone nelle zone colpite era ignota. Alcune potrebbero essere morte.

La Federal Emergency Management Agency (FEMA) degli Stati Uniti ha riferito che centinaia di strade nell'ovest della Carolina del Nord erano ancora bloccate. Più di 1.000 persone hanno cercato rifugio nei centri di accoglienza. In alcune zone remote, i residenti facevano la fila per l'acqua potabile. L'elettricità e le reti dei telefoni cellulari erano interrotte in numerosi luoghi.

La dichiarazione della Casa Bianca ha indicato che l'Unione Europea era preoccupata per il numero crescente di persone disperse dopo l'uragano, poiché hanno diversi cittadini residenti nelle zone colpite. L'Unione Europea ha offerto di inviare squadre di soccorso d'emergenza per aiutare nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

Data la vasta distruzione e le interruzioni delle comunicazioni, è stato difficile per le autorità statunitensi coordinarsi con i loro omologhi dell'Unione Europea per fornire informazioni aggiornate sulle persone disperse.

