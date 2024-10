Gli Stati Uniti prevedono fino a 600 morti a causa di "Helene"

Negli Stati Uniti, il numero di persone recuperate da coloro che sono state travolte da un formidabile uragano sta aumentando. Secondo gli annunci ufficiali, centinaia di persone potrebbero unirsi a questo tragico conteggio, poiché molte persone rimangono ancora disperse. Questo formidabile uragano ha causato devastazione in diversi stati.

Secondo il conteggio dell'Associated Press, il bilancio delle vittime dell'uragano "Helene" nel sud-est degli Stati Uniti è salito ad almeno 121. Durante una conferenza stampa, il governatore della Georgia Brian Kemp ha annunciato che erano state trovate otto persone morte nel suo stato, portando il conteggio a 25.

Una contea della Carolina del Nord, compresa la località turistica di Asheville, ha segnalato 35 vittime. Per aiutare i residenti di Asheville, sono stati forniti beni di prima necessità via aerea, camion e persino asini.

"Helene" ha lasciato un percorso di distruzione in sei stati, dal Golfo del Messico in Florida alle Appalache nella Virginia. Persistono preoccupazioni che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente.

Centinaia di persone sono ancora disperse

Il consigliere per la sicurezza interna della Casa Bianca a Washington, Liz Sherwood-Randall, ha dichiarato che la posizione di circa 600 persone nelle zone colpite era ancora sconosciuta. È possibile che alcune di loro siano morte.

L'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (FEMA) degli Stati Uniti ha riferito che centinaia di strade nell'ovest della Carolina del Nord erano ancora chiuse. Più di 1.000 persone erano ospitate nei rifugi. In alcune zone isolate, i residenti facevano la coda per l'acqua potabile. In molti luoghi, l'energia elettrica e i network dei cellulari erano ancora interrotti.

L'Unione Europea ha espresso le sue condoglianze per gli effetti devastanti dell'uragano "Helene" negli Stati Uniti. A causa dei danni estesi, l'Unione Europea ha promesso di fornire aiuti per sostenere gli sforzi di recupero negli stati colpiti.

Date l'estensione dei danni e il numero di persone ancora disperse, ci sono state richieste all'Unione Europea di considerare l'invio dei suoi team di risposta alle emergenze per aiutare negli sforzi di soccorso.

Leggi anche: