Gli Stati Uniti mirano a rafforzare le loro riserve di petrolio.

00:45 Due a Russia, Due Civili in Saporischschja, Cinque Feriti

Russia ha attaccato la regione di Saporischschja durante la notte, lasciando almeno due civili morti e cinque feriti, come annunciato dal Governatore Ivan Fedorov. Fedorov ha poi rivelato che Russia ha lanciato un attacco significativo contro la comunità di Komyshuvakha nella regione, causando danni a diverse case residentiali e a una struttura infrastrutturale. I servizi di emergenza sono ancora presenti sul posto, valutando continuamente l'entità dei danni, secondo "Kyiv Independent".

23:38 L'Ambasciatrice degli Stati Uniti all-ONU Condivide le Sue Riflessioni sul Piano di Pace di Zelensky

Linda Thomas-Greenfield, ambasciatrice degli Stati Uniti all-ONU, ha rivelato che gli ufficiali americani hanno esaminato il piano di pace proposto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il lato americano ritiene che questa strategia possa promuovere progressi. Non ha fornito ulteriori dettagli riguardo alle contribuzioni, presumibilmente suggerendo il sostegno degli Stati Uniti al "piano di vittoria" di Zelensky annunciato lo scorso mese, come riportato da "European Pravda".

22:29 Falso Allarme in Lettonia: Visita Inoffensiva di Uccelli

Si è verificato un falso allarme in Lettonia, dove i sospetti di violazione dello spazio aereo da parte di un aereo non identificato si sono rivelati innocui. L'oggetto che ha violato il confine dalla Bielorussia e ha attraversato l'est di Kraslava si è rivelato essere un gruppo di uccelli, secondo l'aeronautica lettone. In precedenza, il Ministero della Difesa a Riga aveva segnalato un oggetto non identificato, facendo decollare gli aerei NATO stazionati alla base di Lielvārde in risposta. Tuttavia, non sono stati avvistati oggetti sospetti.

21:59 Moldova e Germania Si Accordano per la Cooperazione in Materia di Cybersecurity

Moldova e Germania intendono rafforzare le loro difese contro ciò che la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock identifica come "la guerra ibrida di Putin" principalmente mirata contro la Moldova. Putin persevera nell'utilizzo delle sue tecniche di guerra ibrida come strumento di destabilizzazione. Baerbock ha spiegato che intendono proteggere la Moldova dagli attacchi informatici e smascherare la disinformazione fornendo tecnologia, condivisione di dati e formazione.

21:12 Russo Condannato a Cinque Anni di Lavoro Forzato per le Sue Opinioni Dissenzienti

Un uomo russo di 38 anni residente a Mosca è stato condannato a cinque anni di lavoro forzato per aver criticato l'impegno della Russia in Ucraina. Le accuse contro l'imputato includono il danneggiamento della reputazione dell'esercito, che ha ammesso a fine aprile. Inizialmente, gli è stata inflitta una pena di cinque anni di servizio militare, ma dopo un appello, la corte ha prolungato la sua punizione a cinque anni in un campo di lavoro. Yuri Kochov, l'imputato, è stato subito preso in custodia e accompagnato fuori dall'aula del tribunale.

20:23 L'Esercito Ucraino Sostiene di Avere Distrutto i Magazzini di Munizioni Russi Vicino a Mariupol

Le forze ucraine affermano di aver preso di mira e distrutto i depositi di munizioni russe nei territori occupati di Mariupol. Il comando navale a Kyiv ha segnalato l'avvistamento dei depositi e subsequently il loro attacco con razzi, con un'eliminazione stimata di tonnellate di munizioni. Tuttavia, queste affermazioni rimangono non confermate.

19:36 Il Ministro della Difesa Italiano Annuncia la Consegna Imminente di un Sistema di Difesa Aerea a Ucraina

L'Italia invierà un secondo sistema missilistico antiaereo SAMP/T all'Ucraina questo mese, ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto a Roma. Questo sistema può monitorare e ingaggiare simultaneamente più obiettivi, intercettando fino a dieci. È l'unico sistema europeo in grado di intercettare missili balistici.

19:02 Il Report Suggerisce che la Russia Sta Condotta una Controffensiva di 38.000 Soldati nella Regione di Kursk

Secondo un report del Financial Times, citando un ufficiale di intelligence ucraino di alto livello, la Russia intende lanciare una controffensiva nella regione di confine di Kursk con circa 38.000 truppe. Alcuni di questi soldati sono stati richiesti dall'Ucraina meridionale. Per ora, gli scontri rimangono su piccola scala. Secondo la fonte, una mobilitazione su larga scala è cruciale per ottenere risultati significativi. In precedenza, il presidente ucraino Zelenskyy aveva stimato che sarebbero stati necessari circa 100.000 soldati russi per respingere la controffensiva ucraina a Kursk.

18:22 Le Forze Ucraine Reportano di Avere Intercettato i Rifugiati che Attraversano il Fiume Dniester al Confine con la Moldova

A causa di oltre due anni di conflitto, l'esercito ucraino ha un disperato bisogno di rinforzi. Molti uomini stanno cercando di evitare il servizio militare e fuggire nei paesi confinanti, principalmente la Moldova. Vengono catturati al confine del fiume Dniester, una importante via di attraversamento.

17:44 Risolvere l'Enigma degli Aeromobili Russi Coperti di Pneumatici

Durante l'estate del 2023, gli aerei militari russi hanno iniziato a sfoggiare pneumatici da auto come misteriosa aggiunta. La ragione dietro questo è rimasta elusiva per molto tempo. Tuttavia, gli insight di un alto ufficiale militare degli Stati Uniti potrebbero aver fatto luce su questo fenomeno insolito. Secondo Shuyler Moore, direttore tecnico del Comando Centrale degli Stati Uniti, lo scopo di questa modifica è progettato per eludere i moderni sistemi di targeting dei missili. "Se si attaccano pneumatici alle ali, diversi algoritmi di visione computerizzata hanno difficoltà a riconoscere che si tratta di un aereo", ha spiegato Moore durante una discussione del pannello ospitato dal think tank statunitense Center for Strategic and International Studies (CSIS). In precedenza, si era considerata la teoria dell'uso di pneumatici per la protezione contro i droni suicidi.

16:56 L'esplosione di una Miniera di Carbone Ucraina da Parte delle Truppe Russe

Le forze militari russe stanno avanzando nella città mineraria ucraina di Wuhledar, dove hanno fatto esplodere una delle più grandi miniere di carbone del paese. Le prove video mostrano i danni devastanti e il crollo della torre principale della miniera. Si stima che vi fossero 150 milioni di tonnellate di carbone immagazzinate nella vena.

16:19 Pistorius: il Bilancio della Difesa Rimane una SfidaDopo l'assegnazione di un fondo speciale da 100 miliardi di euro, il Ministro della Difesa federale Boris Pistorius riconosce la necessità di ulteriori risorse finanziarie per sostenere la Bundeswehr oltre la fine dell'anno. "Entro il 31 dicembre, l'intero fondo speciale sarà esaurito", ha dichiarato Pistorius dopo un'ispezione delle truppe a Saarlouis. "In futuro, dovremo trovare altre fonti di finanziamento". Pistorius sottolinea che sono previsti circa 80 miliardi di euro per la difesa nel bilancio del governo tedesco per il 2028. "Anticipo che, considerato il nostro bisogno di garantire il finanziamento futuro per gli acquisti e le infrastrutture, questo resterà una sfida considerevole e cruciale", ha aggiunto.

15:51 Attacchi Ukrainiani a Edifici Residenziali a BelgorodLe operazioni militari ucraine continuano a prendere di mira le città russe, in particolare la regione di Belgorod, situata vicino ai confini condivisi. Diversi veicoli e un edificio residenziale sono stati completamente distrutti, mentre altri hanno subito danni. Più di otto civili hanno riportato ferite.

15:14 Esercizi Navali: Navi Cinesi Raggiungono VladivostokIn risposta all'annuncio di un'esercitazione militare congiunta, due navi cinesi sono state segnalate come arrivate a Vladivostok, area orientale della Russia. Secondo le fonti russe, queste navi sono state invitate dalle forze di frontiera russe autorizzate. La Guardia Costiera cinese rimarrà a Vladivostok fino a venerdì, come spiegato dal Ministero degli Esteri russo. L'obiettivo dei manovra è quello di rafforzare i partenariati strategici tra le forze militari cinesi e russe, dichiarando che sia le forze navali che aeree parteciperanno a esercitazioni come "North-Joint 2024" nei mari del Giappone e dell'Okhotsk vicino alla costa russa. La Cina pianifica anche di partecipare all'esercitazione strategica russa "Ocean-2024".

14:39 Baerbock: L'Aiuto all'Ucraina Garantisce la Sopravvivenza della MoldovaLa Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ritiene che sostenere l'Ucraina sia cruciale per garantire la sopravvivenza del vicino Moldova. "Ogni azione che intraprendiamo per aiutare l'Ucraina promuove la sua stabilizzazione", ha dichiarato Baerbock durante una riunione della piattaforma di partenariato con la Moldova nella capitale, Chisinau. "È evidente che la popolazione si preoccupa che, se l'Ucraina crolla, anche la Moldova lo farà".

13:56 Servizi di Soccorso Ucraini Segnalano 97 Vittime Dalla InvasionDall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, i servizi di soccorso statali ucraini segnalano che 97 operatori di soccorso hanno perso la vita. Il servizio ha condiviso queste informazioni con il sito di notizie ucraino, Ukrinform. Secondo i loro registri, 395 operatori di soccorso hanno anche riportato ferite durante le missioni di soccorso. Gli ucraini celebrano oggi la "Giornata Nazionale dei Soccorritori".

13:44 Wall Street Journal: Entrambe le Parti Subiscono Centinaia di Milaia di Vittime nel Conflitto UcrainoLe ricerche del quotidiano americano "Wall Street Journal" indicano che centinaia di migliaia di soldati sono stati feriti o uccisi da entrambe le parti a causa dell'impegno della Russia in Ucraina. L'esercito ucraino ha riportato circa 80.000 morti e 400.000 feriti, secondo una stima segreta rivelata dalla pubblicazione. Simultaneamente, le valutazioni dell'intelligence occidentale suggeriscono che la Russia ha subito circa 600.000 vittime - 200.000 morti e 400.000 feriti. Né Kiev né Mosca hanno reso pubbliche le proprie vittime.

13:21 Munz: La Russia Aumenta le Truppe di 1,5 Milioni attraverso una Campagna di ReclutamentoCon un decreto esecutivo, la Russia ha ampliato la sua forza militare di 1,5 milioni di soldati. Rainer Munz, corrispondente di ntv, evidenzia che questo sviluppo va oltre il conflitto in Ucraina e si chiede come la Russia possa procurarsi un numero così enorme di soldati in più.

12:55 Il Cremlino Justifica l'Aumento Militare in Risposta alle Minacce ai ConfiniIl Cremlino spiega i suoi piani per aumentare l'esercito fino a diventare la seconda forza militare più grande del mondo citando le minacce crescenti lungo i suoi confini. "Questa escalation è dovuta all'aumento delle minacce lungo i nostri confini periferici", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rivolgendosi ai media in una conferenza stampa. "Queste tensioni derivano dall'ambiente altamente aggressivo che prevale ai nostri confini occidentali e dall'instabilità nelle nostre terre orientali. Queste situazioni giustificano l'adozione di precauzioni appropriate". Secondo gli ordini del Presidente russo Vladimir Putin, la dimensione regolare dell'esercito russo aumenterà di 180.000 soldati a 1.5 milioni di soldati attivi, rendendo la Russia la seconda forza militare più grande del mondo dopo la Cina.

12:30 RTL/ntv: Il 64% dei Rispondenti si Oppone ai Missili a Lungo Raggio per la Difesa di KyivIl governo di Kyiv cerca di colpire le linee di rifornimento militari russe - aeroporti, centri di comando, infrastrutture. Nella recente indagine RTL/ntv, il 64% dei rispondenti esprime disapprovazione per la consegna di armi occidentali in grado di colpire i bersagli molto all'interno della Russia. Il 28% le sostiene. Una maggioranza a favore di questi missili può essere trovata solo tra i sostenitori dei Verdi (53%) e dell'FDP (58%). Solo il 34% dei sostenitori dell'SPD e il 31% dei sostenitori dell'Unione appoggiano questa azione. Nessuno dei sostenitori del BSW appoggia questo passo e solo il 4% dei sostenitori dell'AfD lo approva. Il 61% dei sostenitori dell'SPD e del CDU/CSU si oppone a tale consegna di armi. Tra i sostenitori dell'AfD, il 91% si oppone alla consegna di missili a lungo raggio e addirittura il 97% dei sostenitori del BSW è contrario. L'opposizione è più diffusa nell'est (83%) rispetto all'ovest (61%).

11:49 Voci sugli Intenti di Routt per il 2022 di Assassinare Putin

Ryan Wesley Routt, sospettato del tentato assassinio di Donald Trump, avrebbe espresso l'interesse di uccidere Vladimir Putin e Kim Jong-Un qualche anno fa. Il Wall Street Journal ha riferito questo, sostenendo che l'infermiera Chelsea Walsh, che ha incontrato Routt in Ucraina nel 2022, aveva informazioni a conferma di questo. Walsh ha descritto Routt come "l'americano più pericoloso" che avesse incontrato a Kyiv. Si dice che abbia tentato di unirsi ai reparti volontari ucraini per combattere a fianco delle loro forze.

11:18 Documentario Controverso "I Russi in Guerra" Torna al Festival di Toronto

Il film "I Russi in Guerra", che ha suscitato controversie, verrà effettivamente proiettato al Toronto International Film Festival. Inizialmente, gli organizzatori avevano citato preoccupazioni per la sicurezza e avevano annunciato che il film non sarebbe stato proiettato. Tuttavia, il festival ha ora rivalutato la sua decisione. Il film, diretto dalla regista russo-canadese Anastasia Trofimova, presenta footage di truppe russe in Ucraina. L'ambasciatore ucraino in Canada ha criticato il film, definendo il festival una piattaforma per la propaganda russa.

10:51 L'Ambasciatore Russo Esprime Dubbi sulle Trattative di Pace

L'ambasciatore russo a Berlino, Sergey Nechaev, ha espresso riserve sulle possibili trattative di pace in Ucraina. In un'intervista a Deutschlandfunk, Nechaev ha dichiarato che un piano di pace deve prima essere presentato prima che la Russia possa esaminare la sua compatibilità con la loro posizione. Questa risposta è arrivata dopo che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso il desiderio di accelerare gli sforzi per una risoluzione pacifica, menzionando la possibilità di una conferenza sulla pace che coinvolga Russia e Ucraina.

10:31 L'UNDP Aiuterà l'Ucraina nella Sicurezza Energetica per l'Inverno

La società energetica ucraina Naftogaz sta rafforzando la cooperazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per mantenere la sicurezza energetica. Ci sono preoccupazioni che l'inverno prossimo sarà duro a causa degli attacchi aerei russi alle infrastrutture vitali. L'UNDP offrirà assistenza, come generatori a gas, per minimizzare le interruzioni nell'approvvigionamento energetico per la popolazione ucraina.

09:55 Circa 280.000 Persone Senza Energia dopo l'Attacco a Sumy

Dopo gli attacchi dei droni Shahed russi a Sumy in Ucraina, circa 280.000 persone sono ancora senza energia. Anche se l'aviazione ucraina ha rivendicato di aver abbattuto 16 droni, quelli che sono riusciti a colpire hanno causato danni alle infrastrutture critiche.

09:28 Soldato Ucraino Prigioniero di Guerra Ucciso con la Spada dalle Forze Russe

Il commissario per i diritti umani del parlamento ucraino ha riferito l'esecuzione di un soldato ucraino prigioniero di guerra da parte delle forze russe. Il soldato, disarmato e legato con il nastro adesivo, è stato ucciso con una spada. L'esperto ucraino ha descritto questo atto come barbarico e scioccante. Una fotografia del soldato ucciso, con la spada utilizzata nel killing, che reca l'iscrizione "Per Kursk", sta circolando sui social media. I fotografi Konstantin e Vlada Liberova hanno riferito immagini di soldati ucraini che hanno sopravvissuto alla prigionia russa.

09:02 Comandante Ceceno Offre Incoraggiamento durante l'Offensiva di Kursk

Quando Kyiv ha lanciato un'invasione nella regione di frontiera di Kursk all'inizio di agosto, la leadership militare russa è rimasta in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha espresso speranza sul suo canale Telegram: "Rimaniamo calmi, mangiamo popcorn e guardiamo i nostri ragazzi battere il nemico". Da allora è diventato il principale commentatore dell'offensiva di Kursk, con i media russi che diffondono le sue dichiarazioni. Si ritiene che la presenza mediatica di Alaudinow sia con l'approvazione dei livelli più alti, secondo gli esperti consultati dall'agenzia di stampa AFP. Alcuni vedono Alaudinow come un possibile successore del presunto malato Kadyrov.

08:01 L'Ucraina: la Russia Assedia le Infrastrutture Energetiche a Sumy con un Attacco Aereo L'Ucraina riferisce un altro attacco aereo significativo dalla Russia. La loro difesa aerea è riuscita ad abbattere 34 dei 51 droni russi nella notte, secondo il rapporto dell'aviazione. L'offensiva è stata attiva in cinque regioni. Secondo le autorità locali, le infrastrutture energetiche nella regione nord-orientale di Sumy sono state anche attaccate. Sono stati intercettati 16 droni russi lì, che hanno preso di mira sistemi di approvvigionamento idrico e ospedali, che sono stati reindirizzati a fonti di energia di backup. I team di emergenza sono attualmente al lavoro per le riparazioni.

07:37 L'Ucraina: la Russia Subisce Gravi Perdite con 1020 Perdite dal Giorno Precedente Secondo lo Stato Maggiore ucraino, la Russia ha subito una perdita significativa di 1020 soldati a causa di morti e feriti dal giorno precedente. Dalla piena invasione di febbraio 2022, gli ucraini hanno registrato 635.880 perdite sul lato russo. Negli ultimi 24 ore, sei sistemi d'artiglieria e due carri armati sono stati danneggiati o distrutti, insieme a sei veicoli corazzati e 66 droni.

07:10 Il Post di Kyiv: L'Aeroporto Militare Russo di Engels Soffre un Attacco di Droni L'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato attaccato da droni d'attacco durante la notte, secondo quanto riferito dal sito di notizie ucraino "Kyiv Post". Il rapporto presenta video con detonazioni udibili. Secondo il rapporto, bombardieri strategici sono stazionati sul campo d'aviazione, armati di missili e utilizzati dalla Russia per attaccare le città ucraine.

06:13 Meta blocca RT: addio a Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads Meta, la società madre di Facebook, ha introdotto restrizioni alla diffusione della propaganda di stato russa attraverso canali mediatici come RT (precedentemente Russia Today). RT, insieme alle organizzazioni affiliate, non potrà più utilizzare le piattaforme di Meta, che includono Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. RT è stata bandita nell'UE dalla primavera del 2022 per la diffusione di disinformazione riguardo all'invasione russa dell'Ucraina. Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento a questo link:

05:33 Lukashenko concede la grazia a 37 prigionieri in Bielorussia Il leader autoritario della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha concesso la grazia a 37 prigionieri. L'Amministrazione Presidenziale di Minsk afferma che questi individui sono stati condannati per "estremismo", un'etichetta spesso utilizzata contro i critici del governo in Bielorussia. Il gruppo graziato include sei donne e diverse persone con problemi di salute. Non sono stati forniti dettagli specifici sull'identità dei 37 individui graziati. Negli ultimi due mesi, la Bielorussia ha graziato numerosi prigionieri che erano stati incarcerati per aver opposto il governo.

03:11 Rapporto dell'ONU: violazioni dei diritti umani in Russia in aumento Un rapporto dell'ONU suggerisce che le violazioni dei diritti umani stanno diventando sempre più diffuse in Russia. "Ora c'è un sistema strutturato, sponsorizzato dallo stato di violazioni dei diritti umani" afferma Mariana Katzarova, nominata dal Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU come Relatrice Speciale sulla situazione in Russia nel 2023. Lo scopo di questo sistema è quello di reprimere la società civile e l'opposizione politica, secondo il rapporto. Gli individui che criticano l'invasione russa dell'Ucraina e i dissidenti sono ora perseguitati con maggiore severità. Katzarova stima che ci siano almeno 1372 prigionieri politici. Questi difensori dei diritti umani, giornalisti e critici della guerra sono stati condannati per accuse fabbricate e condannati a lunghe pene detentive. In custodia, subiscono torture. I prigionieri politici sono detenuti in celle di isolamento, mentre altri vengono costretti in cliniche psichiatriche. Secondo un membro dello staff, il numero effettivo potrebbe essere più alto.

