Gli Stati Uniti mirano a limitare l'immigrazione proveniente dal Messico.

Migrare dal Messico agli Stati Uniti è un tema rilevante nella campagna elettorale presidenziale attuale degli Stati Uniti. Le autorità statunitensi mirano a ridurre l'afflusso modificando il processo di registrazione. Questo cambiamento consente ai richiedenti asilo di prenotare appuntamenti con le autorità statunitensi anche negli stati meridionali del Messico, una differenza rispetto al precedente requisito di trovarsi in Messico centrale o settentrionale.

Teodora Gomez, originaria della Colombia, ha scaricato rapidamente l'app "CBP One" non appena è entrata in territorio messicano. Ha espresso curiosità sul fatto che il nuovo sistema funzioni effettivamente. Gomez e le sue due figlie adolescenti sono attualmente riposano sotto un albero lungo la strada di frontiera che porta a Tapachula.

L'estensione dell'accesso all'app nel sud può essere vista come una reazione alla richiesta del Messico. L'obiettivo è alleviare la pressione sui migranti per viaggiare il più possibile, fino a Mexico City. Nel corso degli anni, il governo messicano ha cercato di tenere le persone nel sud, lontano dal confine con gli Stati Uniti. Tuttavia, la mancanza di opportunità di lavoro e alloggi nelle città del sud come Tapachula ha portato la maggior parte dei migranti a procedere a nord nonostante gli sforzi del Messico.

Se i migranti possono ora aspettare i loro appuntamenti a sud - come spera il Messico - potrebbero evitare di essere fermati dalle forze dell'ordine o di diventare vittime del crimine organizzato durante il viaggio verso nord. Con un appuntamento, potrebbero teoricamente spostarsi indisturbati.

German Munoz, originario del Honduras, intende registrare la sua famiglia non appena raggiungeranno Tapachula. "Procederemo con una richiesta qui e aspetteremo l'appuntamento", ha detto Munoz al confine durante il viaggio verso Tapachula.

Tuttavia, altri continuano a sentirsi spinti a procedere verso nord. Molti migranti sono gravati da debiti e devono iniziare a ripagarli rapidamente. Ad esempio, Gomez deve spostarsi rapidamente per trovare lavoro.

In risposta all'istituzione di procedure per richiedere l'asilo ordinato sul confine sud-ovest, l'app "CBP One" si è dimostrata una strategia efficace per gli Stati Uniti. Durante l'anno fiscale 2023, secondo i dati degli Stati Uniti, oltre 2,4 milioni di persone hanno attraversato il confine. Dal lancio dell'app a gennaio 2023, più di 765.000 persone hanno accettato appuntamenti per presentare le loro richieste di asilo.

1.500 appuntamenti al giorno

Le autorità statunitensi emettono 1.500 appuntamenti al giorno dal momento in cui l'amministrazione Biden ha sospeso il processo di richiedere l'asilo per gli entranti illegali a giugno.

Dal suo picco a dicembre 2023, il numero di attraversamenti di frontiera illegali è diminuito notevolmente. Washington attribuisce questo calo principalmente alle misure del Messico, come l'intercettazione dei migranti nel nord e il loro rimpatrio nel sud.

L'espansione del "CBP One" da parte del Messico ha ricevuto l'approvazione del governo. Recentemente, la ministra degli Esteri Alicia Bárcena ha dichiarato: "Questo ci aiuterà notevolmente".

Violazione del diritto internazionale?

Le organizzazioni di soccorso vedono la situazione in modo meno favorevole. In una lettera aperta al governo messicano, hanno descritto il "CBP One" come una violazione del diritto internazionale, sostenendo che l'app consente alle autorità statunitensi di limitare l'accesso all'asilo. Molti migranti hanno subito condizioni di vita disumane in sovraffollati rifugi o tende in Messico per diversi mesi, mentre subivano minacce di rapimento, aggressioni sessuali, torture ed estorsioni da parte di criminali e autorità durante l'attesa, hanno dettagliato le organizzazioni.

Le Nazioni Unite hanno risposto con cautela allo sviluppo. Anche se ha il potenziale per ridurre i rischi per i migranti in viaggio verso nord, Giovanni Lepri, capo dell'UNHCR in Messico, ha sottolineato la necessità di ulteriori misure sulla politica migratoria, come il sostegno ai paesi di origine e la protezione per le persone nei paesi di transito.

In teoria, l'agenzia per l'immigrazione del Messico consente ai migranti con un appuntamento "CBP-One" di viaggiare liberamente verso il confine con gli Stati Uniti. Tuttavia, i gruppi di soccorso segnalano che i migranti vengono ancora fermati e costretti a tornare a sud per tenerli lontano dal confine.

I cartelli della droga assumono il controllo

Storicamente, i migranti sono stati presi di mira da trafficanti e criminali nel sud del Messico, sebbene la regione fosse generalmente sicura per il resto dei residenti. Tuttavia, questa situazione è cambiata notevolmente. La regione del confine meridionale ora serve come campo di battaglia per i più potenti cartelli della droga del Messico, che lottano per il controllo delle rotte di traffico di droga, armi e migranti. La violenza è ora diffusa in numerosi centri di frontiera.

