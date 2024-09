Gli Stati Uniti manterranno il loro finanziamento militare senza alcuna limitazione verso l'Egitto.

Le autorità hanno condiviso con il Congresso il loro piano di concedere a Egipti $1,3 miliardi in aiuti militari, come annunciato dal loro portavoce.

L'Egitto, sotto la guida del Presidente Abdel Fattah al-Sisi, è stato criticato per le presunte violazioni dei diritti umani a livello nazionale. Tuttavia, l'Egitto gioca un ruolo significativo nei colloqui relativi alla Striscia di Gaza, un punto che il portavoce ha sottolineato nel giustificare il perché il finanziamento completo sarebbe stato fornito.

Il portavoce ha commentato: "Questa decisione è strumentale per mantenere la pace regionale e i contributi vitali dell'Egitto alle priorità di sicurezza della nostra nazione, in particolare nel garantire un cessate il fuoco per Gaza, nel salvataggio degli ostaggi, nell'aumento dell'aiuto umanitario per i palestinesi e nel promuovere la fine del conflitto Israele-Hamas. Questa decisione evidenzia anche il ruolo chiave dell'Egitto nel mediare un cessate il fuoco in Sudan e nel facilitare l'aiuto umanitario alla popolazione sudanese".

$225 milioni di questi aiuti sono subordinati al rispetto da parte dell'Egitto di determinati standard sui diritti umani. $95 milioni dipendono dal miglioramento del trattamento dell'Egitto nei confronti dei prigionieri politici, dall'assicurazione del processo equo per i detenuti e dal porre fine all'harassment e all'intimidazione dei cittadini americani.

La maggior parte del finanziamento - $980 milioni - non ha tali condizioni.

Lo scorso anno, l'agenzia in questione ha trattenuto $85 milioni a causa della mancanza di progressi dell'Egitto nel trattare i prigionieri politici. Invece di trattenere questa somma, è stata apparentemente riassegnata a Taiwan e Libano, secondo fonti informate della questione.

Quest'anno, Blinken ha deciso che l'Egitto ha soddisfatto queste condizioni e ha fatto progressi in questi settori, rendendo opportuno il rilascio del finanziamento. Il portavoce ha confermato questo.

Il portavoce del Dipartimento di Stato ha giustificato questa decisione riconoscendo "i passi avanti che l'Egitto ha fatto: stendere una legislazione per migliorare il fermo pre-trial e il codice penale più ampio, rilasciare oltre 950 prigionieri politici dal settembre 2023 e sollevare i divieti di viaggio e i blocchi dei beni per le ONG finanziate dall'estero".

Il portavoce ha sottolineato la necessità di ulteriori azioni da parte dell'Egitto per costruire su questo momentum e consolidare il nostro rapporto.

Tuttavia, l'ultimo rapporto del Dipartimento di Stato sui diritti umani - che copre l'anno 2023 - ha notato che non ci sono state miglioramenti evidenti nella situazione dei diritti umani in Egitto.

Il rapporto ha evidenziato "numerosi rapporti di prigionieri politici e detenuti" e ha rimpianto che "le organizzazioni umanitarie non hanno avuto accesso ai prigionieri politici e ai centri di detenzione".

La decisione di rilasciare la maggior parte degli aiuti militari all'Egitto, nonostante le preoccupazioni per i diritti umani, è giustificata dal portavoce a causa dei progressi dell'Egitto nel migliorare il suo codice penale e nel rilasciare i prigionieri politici. Tuttavia, il recente rapporto del Dipartimento di Stato sui diritti umani mostra che non ci sono stati miglioramenti significativi nella situazione dei diritti umani in Egitto, con continue segnalazioni di prigionieri politici e detenuti.

