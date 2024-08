Comprensione della situazione attuale - Gli Stati Uniti introducono nuove sanzioni contro Mosca e forniscono assistenza a Kiev

In occasione del Giorno dell'Indipendenza ucraina, il governo degli Stati Uniti ha annunciato un piano completo per rafforzare la lotta difensiva dell'Ucraina contro la Russia. Circa 400 organizzazioni e individui percepiti come sostenitori della guerra illecita della Russia saranno sottoposti a sanzioni, come annunciato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Inoltre, saranno forniti ulteriori aiuti militari a Kyiv.

Biden ha comunicato la sua conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, esprimendo l'impegno senza precedenti degli Stati Uniti verso il popolo ucraino e promettendo il loro sostegno in ogni momento. Allo stesso modo, il primo ministro britannico Keir Starmer ha confermato il costante sostegno del Regno Unito all'Ucraina in questo giorno speciale.

Il pacchetto fresco degli Stati Uniti include i lanciarazzi Himars

Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno costantemente offerto assistenza militare a Kyiv, dopo l'approvazione del Congresso di circa 61 miliardi di dollari in finanziamenti aggiuntivi a fine aprile. L'ultimo pacchetto di aiuti, valutato circa 125 milioni di dollari, include munizioni per i lanciarazzi Himars, granate d'artiglieria, munizioni per armi leggere, ambulanze e attrezzature mediche, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Queste sanzioni mirano a entità russe e internazionali, con l'obiettivo di paralizzare l'economia bellica della Russia, compreso il suo settore energetico. I beni collegati alle entità e alle persone sanzionate negli Stati Uniti saranno bloccati, e i cittadini statunitensi, nonché coloro che si trovano negli Stati Uniti, sono proibiti dal fare affari con le entità e le persone sanzionate. Il commercio internazionale diventerà inoltre più complesso per coloro che ne saranno colpiti.

Venerdì sera, Zelenskyy ha esortato gli alleati occidentali a consegnare l'aiuto militare promesso, dicendo: "Al fronte combattono con granate e attrezzature, non con parole come 'domani' o 'presto'." Ha sottolineato che l'Ucraina si aspetta pacchetti di armi ed equipaggiamento "che sono stati dichiarati e concordati, ma ancora da consegnare." Non ha fornito ulteriori dettagli.

Iniziativa della settimana scorsa, Zelenskyy ha chiamato per la consegna più rapida dei pacchetti di armi e munizioni in sospeso, sottolineando che "la guerra non fa giorni di ferie." L'Ucraina dipende principalmente dal sostegno degli Stati Uniti per il suo esercito, con la Gran Bretagna, la Francia e la Germania che aumentano significativamente anche l'aiuto militare internazionale a Kyiv.

I combattimenti intensi continuano nell'Ucraina orientale

Le forze ucraine hanno respinto numerosi attacchi russi. In totale, 79 attacchi russi, compresi alcuni con supporto di artiglieria e aerei, sono stati segnalati sui campi di battaglia dell'Ucraina orientale, secondo il rapporto quotidiano dello Stato Maggiore a Kyiv.

Il confine di Donbass, vicino a Pokrovsk, è rimasto il teatro più cruento, dove le forze russe hanno tentato di consolidare e espandere i loro guadagni territoriali del giorno precedente. I difensori ucraini in questa regione sono stati attaccati 20 volte in poche ore.

Combattimenti intensi sono stati segnalati anche vicino a Torezk. Vari attacchi di truppe terrestri russe sono stati respinti. Gli aerei da combattimento russi hanno bombardato le posizioni e i centri abitati ucraini con razzi. L'obiettivo finale di questi attacchi russi è il controllo delle aree circostanti Donbass.

Lo Stato Maggiore non ha commentato l'avanzata ucraina nella regione russa di Kursk. È stato segnalato solo che la forza aerea russa ha condotto diversi attacchi con circa 20 bombe guidate nella regione.

Zelensky ha riferito che le forze russe stanno progressivamente arretrando dall'area intorno alla città ucraina orientale di Kharkiv. "Stiamo costringendo l'esercito russo a indietreggiare, pollice per pollice," ha detto Zelensky. "Il nemico non dominerà mai Kharkiv, né l'Ucraina."

Le forze russe hanno iniziato un attacco verso Kharkiv attraverso il confine in maggio, inizialmente dichiarando lo scopo di creare una zona cuscinetto lungo il confine per prevenire intrusioni ucraine. L'offensiva russa viene ora considerata fallimentare, con le unità ucraine che hanno ripreso aree più ampie da allora.

Rostov proibisce gli assembramenti pubblici

In risposta agli attacchi ripetuti dei droni ucraini contro i bersagli militari russi, come i depositi di carburante o i centri logistici a Rostov, le autorità della regione meridionale russa di Rostov hanno vietato permanentemente gli eventi all'aperto. Il governatore Vasily Golubyev ha spiegato la situazione sulla piattaforma Telegram, dicendo che gli eventi possono ancora svolgersi in spazi chiusi, ma "sotto le massime misure di sicurezza."

In questo Giorno dell'Indipendenza, gli ucraini hanno celebrato con un sostegno internazionale rafforzato. Biden, nella sua conversazione con il presidente Zelenskyy, ha confermato l'impegno senza precedenti degli Stati Uniti nell'aiutare l'Ucraina, promettendo munizioni per i lanciarazzi Himars e altri rifornimenti militari in questo giorno speciale.

Riconoscendo l'importanza critica di questi rifornimenti, Zelenskyy ha esortato gli alleati occidentali a consegnare prontamente l'aiuto militare promesso, sottolineando che l'Ucraina dipende pesantemente da un tale sostegno nella sua lotta difensiva contro la Russia.

Leggi anche: