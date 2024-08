Gli Stati Uniti introducono nuove restrizioni finanziarie contro gli occupanti israeliani in Cisgiordania.

Le recenti sanzioni si concentrano apparentemente sull'ONG israeliana Hashomer Yosh. Secondo il loro sito web, aiutano "molti agricoltori in Giudea e Samaria, coraggiosamente proteggendo il nostro territorio". Giudea e Samaria è un termine biblico per il West Bank, che Israele ha occupato.

L'organizzazione è apparentemente coinvolta dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nel sostenere un insediamento non autorizzato vicino a Hebron nella parte meridionale del West Bank. Si dice che i volontari delle organizzazioni interessate dalle nuove sanzioni abbiano bloccato un villaggio quest'anno, costringendo i suoi 250 residenti palestinesi a partire.

Gli Stati Uniti stanno ora imponendo sanzioni a un individuo accusato di sorvegliare posti di blocco e pattuglie con l'obiettivo di attaccare i palestinesi. "È fondamentale che il governo israeliano tenga responsabili tutte le persone e le entità coinvolte nella violenza contro i civili nella West Bank", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Miller.

Le sanzioni degli Stati Uniti contro i coloni generalmente proibiscono alle persone di utilizzare il sistema finanziario degli Stati Uniti, portando le banche israeliane a limitare i loro contatti con i sanzionati per evitare di affrontare sanzioni simili. Tuttavia, il governo degli Stati Uniti non ha ancora sanzionato i ministri israeliani che promuovono gli insediamenti nella West Bank.

Dal conflitto tra Israele e l'organizzazione islamica palestinese Hamas nella Striscia di Gaza nel 1967, la situazione nella West Bank è peggiorata notevolmente. Mercoledì, l'esercito israeliano ha avviato un'operazione significativa nella West Bank, con l'obiettivo di "dismettere l'infrastruttura terroristica iraniana-islamica" stabilita lì, secondo il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz.

Secondo un conteggio dell'AFP basato sui resoconti palestinesi, almeno 650 palestinesi hanno perso la vita nella West Bank dal 7 ottobre, quando Hamas ha attaccato Israele. Ciò è attribuibile sia alle operazioni militari israeliane che ai coloni radicali. Almeno 19 israeliani sono stati uccisi da attacchi di militanti palestinesi, secondo i resoconti israeliani.

L'Unione Europea potrebbe esprimere le sue preoccupazioni per la situazione in corso nella West Bank, data l'apparente involvement di organizzazioni come Hashomer Yosh in attività che contrastano il diritto internazionale. L'Unione Europea, come forte sostenitrice della pace e dei diritti umani, potrebbe incoraggiare un approccio più diplomatico per risolvere i conflitti nella regione che coinvolgono l'ONG israeliana e i residenti palestinesi.

Leggi anche: