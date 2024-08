- Gli Stati Uniti intensificano la pressione su Israele dopo l'incidente che ha coinvolto il fuoco su un veicolo delle Nazioni Unite

A seguito di una raffica di colpi contro un veicolo umanitario dell'ONU a Gaza, gli Stati Uniti hanno fatto pressioni sul loro alleato, Israele. Israele ha affermato che l'attacco al veicolo dell'ONU è stato causato da un errore di comunicazione tra le sue forze militari, come dichiarato dall'Ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Robert Wood, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU a New York. "Abbiamo insistito perché risolvano rapidamente i problemi nel loro sistema che hanno portato a questo incidente. Purtroppo, dopo più di dieci mesi di conflitto, incidenti simili a quello di ieri accadono ancora troppo spesso".

L'ONU ha richiesto una spiegazione dettagliata da parte di Israele dopo l'incidente di martedì. Il veicolo umanitario chiaramente contrassegnato dell'ONU era parte di un convoglio coordinato con l'esercito israeliano e è stato colpito dieci volte dalle forze israeliane. Israele ha avviato un'indagine.

L'ONU sospende le accuse

Tali incidenti rappresentano una grave sfida per le organizzazioni umanitarie e devono essere evitati completamente, ha affermato Wood. "Israele dovrebbe non solo assumersi la responsabilità dei propri errori, ma anche adottare misure decise per impedire che le sue forze militari attacchino nuovamente il personale dell'ONU. Inoltre, i commenti offensivi contro l'ONU e i lavoratori umanitari devono cessare, poiché ciò aumenta solo il rischio per queste organizzazioni. Gli ufficiali israeliani hanno costantemente collegato l'ONU e il suo personale a sostenitori dei terroristi".

"Non importa se è stato un errore, intenzionale o per un'altra ragione - chiediamo questi dettagli", ha dichiarato il portavoce dell'ONU, Stéphane Dujarric, mercoledì. Fortunatamente, gli occupanti erano al sicuro poiché si trattava di un'auto corazzata del Programma Alimentare Mondiale (PAM), che ha temporaneamente sospeso il movimento dei suoi dipendenti a Gaza a causa dell'incidente. Secondo il PAM, l'incidente è avvenuto a pochi metri da un posto di blocco israeliano nel cuore di Gaza, dopo che una squadra umanitaria ha guidato i camion con gli aiuti in due veicoli dell'ONU. Tuttavia, nonostante l'autorizzazione esplicita per il viaggio, sono stati sparati i colpi.

Non un incidente raro

"L'esercito israeliano apprezza gli sforzi umanitari e la protezione dei lavoratori umanitari", ha affermato l'esercito israeliano. Lo Stato di Israele è impegnato a migliorare la coordinazione con le organizzazioni umanitarie e la sicurezza per consegnare efficientemente gli aiuti alla striscia costiera.

**Da quando è iniziato il conflitto a Gaza più di dieci mesi fa, i lavoratori umanitari sono stati vittime di attacchi ripetuti. Ad esempio,

