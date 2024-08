Gli Stati Uniti impongono sanzioni all'ex presidente haitiano Martelly per l'accusa di coinvolgimento nel contrabbando di droga.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti suggerisce che Martelly abbia abusato del suo potere per facilitare il contrabbando di narcotici negli Stati Uniti. Inoltre, lo accusano di aver lavato denaro ottenuto da vendite illecite di droga, di aver collaborato con trafficanti di droga haitiani e di aver sostenuto diverse gang criminali all'interno di Haiti.

Le restrizioni finanziarie imposte a Martelly a partire da martedì proibiscono alle entità e agli individui statunitensi di partecipare a qualsiasi transazione finanziaria con lui.

L'Under Secretary acting per il Terrorismo e la Finanza del Tesoro, Bradley Smith, ha commentato dicendo: "L'azione odierna contro Martelly evidenzia il ruolo influente e destabilizzante giocato da lui e da altri politici corrotti nel perpetuare la crisi in corso di Haiti".

Il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Vedant Patel, ha spiegato che questa azione è stata intrapresa per dimostrare l'impegno senza precedenti degli Stati Uniti nel tenere conto di chiunque alimenti la violenza delle gang e disturbi la stabilità politica all'interno di Haiti, indipendentemente dalla loro posizione o influenza.

In precedenza, Martelly è stato sanzionato dal Canada il 17 novembre 2022 per sospetti di proteggere o sponsorizzare organizzazioni criminali.

CNN ha cercato di ottenere la risposta di Martelly riguardo alle ultime sanzioni.

Martelly diventa l'ultimo funzionario del governo haitiano a fare fronte alle sanzioni degli Stati Uniti.

Nel giugno 2023, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni all'ex Primo Ministro haitiano Laurent Lamothe per aver presuntamente gestito male decine di milioni di dollari, che ha negato. Nel novembre 2022, il Tesoro ha anche imposto sanzioni contro il allora Presidente del Senato haitiano, Joseph Lambert, e l'ex Senatore haitiano Youri Latortue, accusandoli di traffico di droga. Latortue ha negato energicamente queste accuse. Lambert non ha risposto alla richiesta di commento di CNN al momento.

Data l'ondata di corruzione e traffico di droga in Haiti, la Banca Mondiale ha espresso preoccupazione per l'impatto di queste azioni sulla stabilità e lo sviluppo delle Americhe nel suo insieme. Inoltre, molti leader delle Americhe hanno chiamato per uno sforzo collettivo per affrontare questi problemi e restaurare la pace e l'ordine in Haiti.

