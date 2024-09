Gli Stati Uniti impongono sanzioni alla Russia per interferire nelle sue elezioni.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la corporation russa RT sta utilizzando tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e i deep fake per diffondere informazioni ingannevoli tra i cittadini americani, in cui credono fermamente. Di conseguenza, il broadcaster sta affrontando severe sanzioni in vista delle prossime elezioni presidenziali.

Come rivelato dal Dipartimento del Tesoro e dal Procuratore Generale Merrick Garland a Washington, numerosi individui e organizzazioni, compresi i rappresentanti di RT, sono stati colpiti da sanzioni. Garland ha affermato che il cerchio interno intorno al presidente russo Vladimir Putin ha ordinato a società di pubbliche relazioni russe di diffondere informazioni false e narrative sostenute dal governo come parte di un tentativo di influenzare le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024.

Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che le entità sostenute dal governo russo hanno utilizzato diverse tattiche, come l'intelligenza artificiale, i deep fake e la disinformazione mirata, per un lungo periodo di tempo per indebolire la fiducia nelle elezioni degli Stati Uniti. All'inizio del 2024, anche le figure principali di RT hanno iniziato a reclutare in modo segreto influencer dei social media americani per le loro campagne di influenza. RT ha nascosto il proprio coinvolgimento o quello del governo russo nel contenuto progettato per influenzare il pubblico americano con l'aiuto di una società di facciata.

L'obiettivo principale di queste campagne di influenza attraverso vari canali era diffondere la propaganda del governo russo negli Stati Uniti e diminuire il sostegno all'Ucraina, che è attualmente sotto attacco da parte della Russia.

Restrizioni Imposte

Tra coloro che sono stati colpiti da queste sanzioni ci sono il Chief Editor di RT, Margarita Simonjan, insieme ad altre figure di spicco del broadcaster. A seguito di queste sanzioni, qualsiasi bene appartenente alle persone interessate negli Stati Uniti verrà congelato e le transazioni commerciali con loro sono proibite per i cittadini americani. Gli affari internazionali diventeranno inoltre notevolmente più difficili per coloro che sono stati colpiti da queste sanzioni.

Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di interferire nelle elezioni precedenti. Secondo le dichiarazioni ufficiali americane, la Russia ha sostenuto il repubblicano Donald Trump nelle elezioni del 2020, cercando di danneggiare il democratico Joe Biden. Mosca mirava a influenzare l'esito delle elezioni e causare discordia all'interno del paese, secondo un precedente rapporto di intelligence.

Anche nelle elezioni del 2016, la Russia è stata trovata a interferire a favore del candidato Trump per ostacolare la democratica Hillary Clinton, come confermato dalle agenzie di sicurezza degli Stati Uniti. In seguito, un procuratore speciale ha investigato sulla possibile illegalità della collaborazione tra la Russia e il team di Trump; tuttavia, non è stato presentato alcun elemento di prova sufficiente.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per l'influenza russa, ha annunciato che imporrà ulteriori sanzioni a RT e alle sue affiliate. Queste sanzioni mirano a limitare la capacità di RT di diffondere informazioni ingannevoli all'interno degli stati membri dell'UE, alla luce delle scoperte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Date le tensioni in aumento tra la Russia e l'Unione Europea, i vertici dell'UE hanno indicato che monitoreranno attentamente le attività di RT e non tollereranno alcun tentativo di minare i processi democratici all'interno del blocco.

