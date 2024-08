Gli Stati Uniti hanno visto un aumento significativo del 117% dei decessi legati al caldo dal 1999

Mortalità negli USA attribuibili al calore sono aumentate significativamente negli anni, secondo uno studio recente pubblicato su JAMA. Tra il 1999 e il 2023, i decessi legati al calore sono aumentati del 117%, con circa 21.518 morti.

Gli studiosi, utilizzando i dati del CDC, hanno riconosciuto che il numero di morti annuali è variato prima del 2016, con picchi nel 2006 e nel 2011. Tuttavia, dopo il 2016, lo studio ha rivelato un aumento costante. In media, la diminuzione annuale dei decessi legati al calore era del 1,4% dal 1999 al 2016. Al contrario, è stata osservata un'aumento annuale del 16,8% tra il 2016 e il 2023.

Gli studiosi sospettano che questi decessi siano sottostimati.

"Il modo in cui vengono compilati i certificati di morte, le persone che li compilano potrebbero non essere completamente consapevoli delle circostanze che hanno portato al decesso. Pertanto, stiamo solo grattando la superficie di questo problema", ha dichiarato il coautore Dr. Jeffrey Howard, professore associato di igiene pubblica all'Università del Texas a San Antonio. "La tendenza persistente indica che ci sono probabilmente numerosi decessi aggiuntivi che non siamo in grado di contabilizzare."

Identificare i decessi legati al calore può rivelarsi difficile a causa della loro ambiguità.

Nonostante l'assenza di una causa chiara come un incidente d'auto, alcuni professionisti medici stanno diventando più consapevoli dell'impatto del riscaldamento globale sulla salute pubblica. Dr. Catharina Giudice, medico di emergenza e borsista per il cambiamento climatico e la salute umana all'Università di Harvard, ha condiviso le sue riflessioni.

"Quando si completa un certificato di morte, si fa un giudizio informato sulla base delle informazioni disponibili", ha dichiarato Giudice. "Man mano che l'awareness del cambiamento climatico e delle relative morti aumenta tra i medici, è possibile che questo contribuisca alla tendenza emergente nel tempo."

Entro la fine di questo secolo, la popolazione globale potrebbe affrontare diverse settimane di calore potenzialmente letale ogni anno, secondo uno studio del 2022. Anche attività comuni come fare escursioni nel Grand Canyon o correre in palestra o semplicemente sedersi a casa senza aria condizionata potrebbero rivelarsi fatali in tali condizioni estreme.

L'Organizzazione Meteorologica Mondiale considera il calore estremo la principale causa di morte legata al tempo negli Stati Uniti, ma questo fenomeno spesso sfugge all'attenzione del pubblico. A differenza dei disastri naturali come gli uragani, i pericoli legati al calore spesso passano inosservati, poiché non ci sono immagini drammatiche che ricordino alle persone i rischi.

Come il calore uccide

Il calore può causare la morte in almeno 17 modi diversi, molti legati a problemi cardiaci e respiratori. I gruppi vulnerabili includono i bambini, gli anziani, le persone con patologie preesistenti e coloro che lottano con l'obesità.

I decessi legati al calore possono includere suicidio, annegamento e omicidio, fenomeni che questo studio non è stato in grado di quantificare.

Howard spera che questo tipo di ricerca possa aumentare l'awareness, promuovendo misure preventive e riducendo il numero di decessi evitabili.

"Questo dovrebbe servire come un promemoria forte che si dovrebbe prestare maggiore attenzione a questo problema, soprattutto nelle regioni ad alto rischio", ha sottolineato Howard.

Gli esperti di salute pubblica hanno consigliato ai governi di investire in infrastrutture che possono ridurre le temperature, come piantare alberi ombra e installare fermate dell'autobus coperte. I rivestimenti innovativi per il raffreddamento delle pavimentazioni hanno anche dimostrato promettenti risultati nella riduzione delle temperature di superficie.

Altre raccomandazioni includono l'allocazione di risorse per installare condizionatori d'aria nelle scuole e aiutare le persone a basso reddito a coprire i costi dell'aria condizionata, nonché l'istituzione di più centri di raffreddamento e centri mobili di raffreddamento per fornire sollievo temporaneo dal calore.

Lo studio ha rilevato un numero sproporzionato di decessi legati al calore in quattro stati: California, Arizona, Nevada e Texas. "Date le loro condizioni climatiche, potresti aspettartelo, ma potrebbe essere fatto molto di più per prepararsi a questi giorni caldi", ha osservato Howard, esprimendo la speranza che questi dati possano spingere ulteriori azioni.

Lo studio evidenzia il potenziale per la sottostima dei decessi legati al calore a causa di certificati di morte incompleti. (Riferendosi alla 'salute')

Man mano che l'awareness dell'impatto del cambiamento climatico sulla salute pubblica cresce, i professionisti medici potrebbero essere più inclini a riconoscere i decessi legati al calore durante la certificazione della morte. (Riferendosi alla 'salute')

Leggi anche: