Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni ai colonizzatori israeliani della Cisgiordania.

Gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni aggiuntive ai coloni nella Cisgiordania occidentale, spingendo Israele ad agire contro ciò che essi chiamano "estremisti". Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ha dichiarato che la violenza causata da questi coloni radicali ha un impatto negativo sulla vita umana, mette a rischio la sicurezza di Israele e ostacola la possibilità di convivenza pacifica e stabilità nella regione.

Le restrizioni colpiscono Hashomer Yosh, un'organizzazione non governativa israeliana che, secondo il suo sito web, assiste numerosi agricoltori in Giudea e Samaria, aiutandoli a proteggere le loro terre con coraggio. Tuttavia, gli Stati Uniti accusano Hashomer Yosh di sostenere un insediamento non autorizzato vicino a Hebron nella Cisgiordania meridionale. È stato riferito che i membri di questo gruppo, ora sotto sanzioni, hanno bloccato un villaggio quest'anno, costringendo i suoi 250 residenti palestinesi a lasciare.

Gli Stati Uniti hanno anche imposto sanzioni a un uomo ritenuto responsabile di bloccare le strade e le pattuglie con l'intenzione di attaccare i palestinesi. Matthew Miller ha sottolineato ulteriormente l'importanza di tenere conto di tutti coloro che sono coinvolti nella violenza contro i civili nella Cisgiordania occidentale.

Le sanzioni americane proibiscono generalmente ai destinatari di utilizzare il sistema finanziario degli Stati Uniti, portando le banche israeliane a ridurre i loro rapporti commerciali con i sanzionati per evitare di subire sanzioni a loro volta. Tuttavia, il governo degli Stati Uniti non ha ancora preso di mira i ministri israeliani che promuovono la colonizzazione della Cisgiordania occidentale.

La situazione nella Cisgiordania occidentale si è deteriorata dal 1967, quando è scoppiato il conflitto tra Israele e l'organizzazione palestinese islamica Hamas nella Striscia di Gaza. Mercoledì scorso, l'esercito israeliano ha condotto un'operazione significativa nella Cisgiordania occidentale, con l'obiettivo di smantellare la rete terroristica iraniano-islamica stabilita lì, secondo il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz.

Secondo il conteggio dell'AFP, basato sui resoconti palestinesi, almeno 650 palestinesi sono stati uccisi nella Cisgiordania occidentale dal

