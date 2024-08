Gli Stati Uniti hanno imposto nuove restrizioni finanziarie al settore militare russo.

Gli Stati Uniti stanno intensificando la loro guerra economica senza precedenti e stanno imponendo nuove sanzioni contro coloro che sostengono il conflitto della Russia contro l'Ucraina e i suoi tentativi di sopprimere l'identità culturale unica dell'Ucraina, ha dichiarato il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken.

"Oggi, i movimenti del Dipartimento del Tesoro sono progettati per rispettare gli impegni presi dal Presidente Joe Biden e dai suoi alleati del G7 per smantellare le catene di approvvigionamento della Russia", ha precisato il Vice Segretario del Tesoro Wally Adeyemo. Ciò comprende circa 60 aziende tecnologiche del settore della difesa il cui "fornitura di tecnologie e servizi aiuta gli sforzi bellici della Russia".

Le aziende del settore finanziario sono anch'esse colpite. Inoltre, l'obiettivo è quello di limitare l'accesso della Russia a minerali strategici e all'estrazione, in particolare per risorse sotterranee come ferro, acciaio e carbone.

È stato rivelato che le aziende e gli individui colpiti si trovano non solo in Russia, ma anche in altri paesi, come la Cina, la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti e la Svizzera. Sono sospettati di aiutare Mosca e le sue imprese a eludere le sanzioni.

Le sanzioni comportano il sequestro dei beni delle aziende o degli individui colpiti negli Stati Uniti, nonché il divieto per le aziende o i cittadini statunitensi di fare affari con coloro che sono sotto sanzioni. L'ingresso negli Stati Uniti è inoltre vietato per gli individui colpiti.

Oltre alle sanzioni, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato "azioni decise". Sono dirette contro i "sistemi di acquisto illeciti" utilizzati per bypassare i controlli sulle esportazioni a livello globale, ha spiegato il dipartimento. Con questo atto, la fornitura di beni prodotti o etichettati come tali negli Stati Uniti alla Russia e alla Bielorussia incontrerà ulteriori limitazioni.

