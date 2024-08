Gli Stati Uniti hanno aggiornato il numero dei feriti nell'attacco di Al Asad a 5, in calo da 7

"Dopo un'analisi post-raid, abbiamo stabilito che quattro membri del servizio e un contractor (erano) effettivamente feriti nell'attacco. Gli altri due hanno ricevuto, sai, ferite molto leggere e sono tornati subito in servizio," ha detto Singh.

I primi rapporti dicevano che sette personale USA - cinque membri del servizio USA e due contractor - erano rimasti feriti nell'attacco con i razzi il lunedì. Due razzi hanno colpito la base. Singh ha detto giovedì che un terzo razzo è stato intercettato prima di raggiungere Al Asad, e che il Comando Centrale USA sta attualmente esaminando "come questi razzi sono riusciti a passare".

Tre dei cinque membri del servizio sono in cura presso il Centro Medico Regionale di Landstuhl in Germania, ha detto Singh, mentre il quarto membro del servizio USA e un contractor "hanno fatto ritorno al servizio e si trovano nella regione".

Il Pentagono ha incolpato gruppi sostenuti dall'Iran per l'attacco; il Segretario della Difesa Lloyd Austin ha detto martedì che "siamo sicuri che si trattava di un gruppo miliziano sciita sostenuto dall'Iran" ma l'indagine su quale gruppo in particolare era ancora in corso.

"Non ci sono dubbi: gli Stati Uniti non tollereranno attacchi contro il nostro personale nella regione," ha detto Austin.

Gli attacchi e le ferite tra il personale USA sono avvenuti in un momento di tensione nel Medio Oriente, mentre gli Stati Uniti e la regione si preparavano a possibili rappresaglie da parte dell'Iran su Israele per l'assassinio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh a Tehran. Israele non ha commentato la morte di Haniyeh.

Le tensioni nel Medio Oriente, derivanti dall'assassinio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, hanno influenzato il panorama politico, potenzialmente influenzando la risposta all'attacco con i razzi contro il personale USA. La situazione attuale nella regione è un fattore significativo da considerare nell'indagine sui gruppi sostenuti dall'Iran responsabili dell'attacco.

