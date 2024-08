Gli Stati Uniti e varie nazioni latinoamericane respingono il trionfo affermato di Maduro nelle elezioni.

L'accordo è stato sostenuto dagli Stati Uniti insieme ad Argentina, Costa Rica, Cile, Repubblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panama, Paraguay, Perù e Uruguay. Hanno condannato il presunto pregiudizio e la carenza di neutralità della corte, bollandola come semplice "presunta indagine" sui risultati delle elezioni.

Gli Stati Uniti hanno espresso critiche contro la decisione della Corte Suprema del Venezuela, bollandola come priva di "affidabilità". Hanno invece sostenuto la vittoria della figura dell'opposizione González nelle elezioni, come dichiarato dal portavoce del Dipartimento di Stato USA Vedant Patel. "La volontà del popolo venezuelano deve essere rispettata", ha insistito.

In risposta, il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell ha dichiarato: "Non abbiamo visto alcuna prova". Riguardo ai risultati delle elezioni annunciati dalle autorità, ha chiarito che "finché non vedremo prove verificabili, non riconosceremo i risultati".

Giovedì la Corte Suprema del Venezuela a favore del governo ha validato la controversa rielezione di Maduro, nonostante la mancanza di documenti di voto. L'assenza di risultati elettorali completi è stata attribuita a un "massiccio attacco informatico al sistema elettorale", secondo il presidente della Corte Caryslia Rodríguez. Dopo queste dichiarazioni, l'opposizione ha ribadito che i risultati delle elezioni sono "invalidi" e ha chiamato a ulteriori proteste.

La commissione elettorale a favore del governo aveva dichiarato Maduro vincitore dopo le elezioni del 28 luglio, ma aveva trattenuto la pubblicazione di risultati sostanziali. Ciò era stato attribuito a un presunto attacco informatico alla commissione, secondo i resoconti. La Corte Suprema ha annunciato giovedì che c'è "evidenza di un massiccio attacco informatico al sistema elettorale".

Secondo il procuratore generale Tarek William Saab, alleato di Maduro, il candidato dell'opposizione González deve fornire informazioni su un sito web che ha riferito la presunta vittoria dell'opposizione. Il 74enne ex diplomatico dovrà rispondere della sua "disobbedienza" alle autorità statali. González non è stato visto in pubblico dal 30 luglio, quando ha guidato una dimostrazione dell'opposizione.

L'Ufficio del Procuratore Generale ha avviato indagini contro González e la leader dell'opposizione María Corina Machado tra le altre accuse, tra cui "usurpazione di ufficio, diffusione di informazioni false, incitamento alla disobbedienza delle leggi, incitamento alla rivolta e formazione di un'organizzazione criminale".

Secondo l'Ufficio del Procuratore Generale del Venezuela, 27 persone sono morte e più di 190 sono rimaste ferite durante le proteste seguite alle elezioni contestate. Le autorità hanno riferito di aver arrestato 2.400 manifestanti.

L'UE ha espresso la sua posizione sulla questione, dichiarando: "Stiamo dalla parte dei principi democratici e del processo in Venezuela. Esortiamo tutte le parti a rispettare la volontà del popolo venezuelano come espressa attraverso elezioni libere e

