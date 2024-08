Gli Stati Uniti e la Corea del Sud stanno partecipando a un'esercitazione militare congiunta intitolata Ulchi Freedom Guardian.

In mezzo a minacce continue dalla Corea del Nord, gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno avviato lunedì esercitazioni militari congiunte. L'operazione "Ulchi Freedom Shield" di quest'anno, programmata per concludersi il 29 agosto, intende replicare "minacce autentiche in tutti i domini", comprese le possibili incursioni missilistiche della Corea del Nord e le interferenze GPS, secondo lo Stato Maggiore congiunto della Corea del Sud. Gli esercizi mirano inoltre a rafforzare le difese contro "armi distruttive di massa".

Circa 19.000 truppe sudcoreane sono coinvolte nell'esercizio. Non sono stati resi noti i dettagli dell'impegno degli Stati Uniti. Inoltre, sono previsti esercizi di preparazione alle emergenze a Seoul, la capitale della Corea del Sud, per affrontare meglio gli attacchi via mongolfiere e droni della Corea del Nord. Negli ultimi mesi, Pyongyang ha lanciato frequentemente mongolfiere cariche di propaganda nel territorio del vicino, sostenendo che si tratta di una rappresaglia contro gli attivisti sudcoreani che lanciano mongolfiere.

Le relazioni tra la Corea del Nord e la Corea del Sud sono attualmente tese. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato l'intenzione di rafforzare la produzione di armi, in particolare armi nucleari tattiche. Ciò ha portato a un rafforzamento dei legami di difesa tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti, inclusi gli esercizi militari congiunti. I media di stato nordcoreani hanno criticato l'ultimo esercizio come "pericoloso e grave" domenica.

