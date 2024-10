Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno stretto un accordo preliminare su un nuovo accordo di spesa per le forze militari americane, con un possibile trionfo di Trump in vista.

L'accordo esistente non scadrà fino alla fine del 2025, ma c'era un senso palpabile di fretta da parte di entrambe le parti per siglare l'accordo prima di un potenziale secondo mandato presidenziale di Trump, secondo le dichiarazioni di quattro funzionari americani, tra cui due ex-funzionari, che hanno precedentemente interagito con CNN sulle discussioni. Le tensioni intorno all'Accordo di Misure Speciali (SMA) sono aumentate durante il mandato di Trump, con lui che richiedeva a Seoul di pagare fino al 400% in più per i 28.500 truppe statunitensi presenti nel paese durante le trattative SMA.

I dettagli relativi all'accordo fresco, come il costo, la data di firma e la data di entrata in vigore, non sono stati resi pubblici immediatamente dopo l'annuncio. Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato, ha dichiarato in una dichiarazione che il nuovo accordo è stato raggiunto dopo otto round di trattative. Richiede l'approvazione dell'Assemblea Nazionale della Corea del Sud, che è principalmente controllata dal partito di opposizione contrario al presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol, mentre il Congresso degli Stati Uniti non ha alcun ruolo nel finalizzare l'accordo dalla loro parte.

I sostenitori insistono sull'importanza delle truppe statunitensi nel stabilizzare la relazione tra i due paesi. Queste truppe svolgono una doppia funzione: scoraggiare gli attacchi dalla Corea del Nord mentre il regime di Kim Jong Un aumenta le sue capacità nucleari e sostenere la presenza degli Stati Uniti nella regione per contrastare le azioni aggressive della Cina.

La fretta di concludere l'accordo prima della fine dell'anno era più pronunciata dal lato coreano a causa del tumulto durante le trattative precedenti, secondo alcuni funzionari. Erano preoccupati che la sicurezza di un accordo ora avrebbe potuto invitare le critiche di Trump e volevano evitare di attirare l'ira dell'ex presidente se avesse vinto le elezioni di novembre.

La Corea del Sud attualmente paga circa $1 miliardo all'anno sotto l'accordo attuale, che rappresenta un aumento di circa il 13,9% rispetto ai precedenti SMA.

Gli funzionari dell'amministrazione Trump hanno principalmente negoziato le condizioni dell'ultimo accordo, ma non è stato implementato fino a marzo 2021, poco dopo che il presidente Biden ha assunto l'incarico. Ciò ha dato agli funzionari dell'amministrazione Biden l'opportunità di modificare l'accordo nella sua forma attuale.

Durante le trattative iniziali, come indicato da CNN, Trump aveva proposto un pagamento annuale di $4,7 miliardi da parte della Corea del Sud, una cifra apparentemente arbitraria che ha lasciato i funzionari degli Stati e del Dipartimento della Difesa a cercare di difenderla.

Iniziato quest'anno, Trump ha espresso la sua insoddisfazione per l'accordo attuale, dicendo:

"Sono stati in grado di rinegoziare con l'amministrazione Biden e ridurre drasticamente quella cifra quasi al suo livello originale", ha detto Trump all'inizio di quest'anno durante un'intervista con Time. "Perché dovremmo difendere qualcuno? E stiamo parlando di un paese ricco. Ma sono un paese ricco e perché non dovrebbero voler pagare?"

Alcuni ex funzionari statunitensi hanno consigliato alla Corea del Sud di non muoversi troppo rapidamente verso un accordo, temendo possibili conseguenze se Trump avesse vinto un secondo mandato.

La fretta di finalizzare l'accordo è stata anche guidata dalla politica, poiché alcuni funzionari erano preoccupati per le possibili critiche dell'ex presidente Trump se un accordo non fosse stato raggiunto prima delle sue potenziali elezioni del 2024. Il nuovo accordo richiede l'approvazione dell'Assemblea Nazionale della Corea del Sud, dove il partito di opposizione detiene la maggioranza, rendendo la politica un fattore significativo nel suo processo di approvazione.

