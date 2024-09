Gli Stati Uniti dichiarano un'assistenza di 375 milioni di dollari per l'Ucraina, affermando il loro impegno e il loro sostegno.

Il pacchetto di aiuti, quasi due volte più grande dei precedenti, comprende proiettili d'artiglieria, sistemi di difesa aerea, missili anticarro e altre armi e attrezzature essenziali che gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina.

Già mercoledì, il Presidente Joe Biden e altri leader mondiali hanno firmato una Dichiarazione congiunta di impegno per la Ripresa e la Ricostruzione dell'Ucraina, impegnandosi ad offrire assistenza "nel futuro, sia in tempo di guerra che in pace". Questa dichiarazione è stata fatta in occasione della visita del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e i incontri alla Casa Bianca.

Durante il suo discorso alle Nazioni Unite, Zelensky ha esortato la comunità internazionale a unirsi contro ciò che ha definito la "guerra coloniale" della Russia.

"Il mondo ha affrontato la sua parte di guerre coloniali e macchinazioni di nazioni potenti a spese di quelle più piccole", ha dichiarato Zelensky. "Gli ucraini non capiranno mai perché qualcuno al mondo giustificherebbe l'imposizione di un passato coloniale brutale - che non beneficia nessuno oggi - sull'Ucraina ora, invece di una vita pacifica e tranquilla".

Giovedì, Zelensky incontrerà Biden e la Vicepresidente Kamala Harris a Washington, D.C., dove promette di presentare la sua "strategia di vittoria" per sconfiggere la Russia. Questo piano include la richiesta di lunga data di Kyiv di utilizzare i missili a lunga portata prodotti negli Stati Uniti per colpire in profondità la Russia, una richiesta che l'amministrazione Biden ha costantemente rifiutato di concedere.

Mercoledì, Biden ha promesso una serie di misure per rafforzare l'esercito ucraino. Ha affermato che la sua amministrazione è "determinata a garantire che l'Ucraina abbia le risorse necessarie per emergere vittoriosa nella sua lotta per la sopravvivenza".

Inoltre, Biden annuncerà un consistente pacchetto di aiuti di sicurezza per l'Ucraina giovedì, secondo fonti anonime che hanno parlato con CNN. Questo pacchetto è previsto che includa armi e altre capacità.

I restanti $6 miliardi di autorità di prelievo presidenziale non utilizzati, che scadono alla fine del mese, verranno quasi certamente impegnati per l'Ucraina dall'amministrazione Biden e spediti nei mesi successivi, come riportato da CNN.

L'annuncio di pacchetti di aiuti militari più piccoli, per un totale di circa $200 milioni, negli ultimi mesi è stato reso necessario dalla scarsità di armi in eccesso che gli Stati Uniti erano disposti a fornire all'Ucraina.

Data l'attuale tensione politica, il Presidente Joe Biden e i leader mondiali hanno promesso il loro sostegno alla ripresa e alla ricostruzione dell'Ucraina, promettendo assistenza sia in tempo di guerra che di pace. Durante il suo discorso alle Nazioni Unite, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l'importanza dell'unità contro la "guerra coloniale" della Russia, evidenziando il ruolo della comunità internazionale nella prevenzione di

