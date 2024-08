Gli Stati Uniti continueranno i colloqui per un cessate il fuoco a Gaza.

Kirby ha parlato di un "inizio promettente" riguardo ai colloqui ripresi giovedì a Doha, la capitale del Qatar. Tuttavia, c'è ancora molto lavoro da fare.

Il nuovo round di colloqui si sta svolgendo su richiesta dei mediatori Qatar, gli USA ed Egitto. I colloqui a Doha sono presenti il capo del servizio di intelligence estera USA CIA, William Burns. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanjahu aveva precedentemente confermato che il suo paese avrebbe inviato i capi dei propri servizi di intelligence estera Mossad e di sicurezza interna Shin Bet, David Barnea e Ronen Bar, a Doha.

Un rappresentante di Hamas, Osama Hamdan, ha dichiarato che l'organizzazione palestinese radicale islamica non ha partecipato ai colloqui del giovedì. Tuttavia, sono disposti a unirsi alle trattative indirette se ci saranno nuove garanzie da parte di Israele. Secondo le loro stesse dichiarazioni, Hamas vuole ottenere l'attuazione di una proposta di cessate il fuoco presentata dal presidente USA Joe Biden alla fine di maggio.

Il piano in più fasi di Biden è alla base dei colloqui rinnovati. Fornisce inizialmente per un cessate il fuoco di sei settimane, che potrebbe essere esteso per trattative su una fine permanente dei combattimenti. Inoltre, l'esercito israeliano dovrebbe ritirarsi dalle aree popolate della Striscia di Gaza, e i prigionieri israeliani detenuti da Hamas dovrebbero essere rilasciati in cambio di prigionieri palestinesi.

In seguito giovedì, un rappresentante di Hamas, Hossam Badran, ha dichiarato che qualsiasi accordo deve includere un cessate il fuoco completo, un completo ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza e il ritorno dei rifugiati.

Gli mediatori USA, Egitto e Qatar hanno cercato per mesi di raggiungere un cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas. Il conflitto nel Medio Oriente si è recentemente intensificato. L'Iran e la milizia sciita libanese Hezbollah hanno minacciato Israele da quando sono stati uccisi il capo di Hamas Ismail Haniyeh a Tehran e il capo militare di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut alla fine di luglio, incolpando Israele per entrambi gli attacchi.

Il presidente USA Joe Biden aveva espresso la speranza che un accordo su un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza potesse anche scoraggiare l'Iran dall'attaccare Israele e così prevenire un'ulteriore escalation del conflitto nella regione.

La guerra nella Striscia di Gaza è stata scatenata dall'attacco senza precedenti dell'organizzazione palestinese islamica Hamas su Israele dell'ottobre 7. Secondo i resoconti israeliani, sono state uccise 1198 persone e rapite 251 persone nella Striscia di Gaza. Ci sono ancora 111 ostaggi lì, di cui 39 sono stati segnalati come morti.

Da allora, Israele ha condotto operazioni militari su larga scala nella Striscia di Gaza. Secondo le figure del Ministero della Salute controllato da Hamas, che non possono essere verificate in modo indipendente, sono state uccise più di 40.000 persone finora.

Nel frattempo, un attacco da parte di coloni ebrei nella Cisgiordania ha suscitato critiche. Secondo i resoconti palestinesi, una persona è stata uccisa e un'altra gravemente ferita nell'attacco. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha condannato con forza l'incidente, descrivendolo come un "minoranza estremista". Critiche

Leggi anche: