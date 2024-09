Gli Stati Uniti cercano di evitare un conflitto tra Israele e Hezbollah.

Israele e la milizia di Hezbollah del Libano continuano a scambiarsi azioni ostili, suscitando ansia per una possibile escalation in un conflitto più ampio. Tuttavia, l'amministrazione americana rimane fiduciosa e sta lavorando per un dialogo pacifico come approccio preferito. Sono convinti che un approccio diplomatico sia la strada da seguire, come ha dichiarato John Kirby, rappresentante del Consiglio di Sicurezza Nazionale, che ha affermato: "Pensiamo ancora che ci sia spazio per una soluzione diplomatica e crediamo che sia la scelta migliore". Ha anche menzionato che una guerra totale non è inevitabile e che si adopereranno per evitarla.

Kirby ha rifiutato di commentare l'operazione israeliana recente a Beirut, sostenendo che l'esercito israeliano dovrebbe fornire le informazioni. Ha anche notato di non avere conoscenza che il governo degli Stati Uniti fosse stato informato in anticipo dell'operazione.

La visione degli Stati Uniti per una tregua a Gaza

Despite global pleas for calm, Israel and Hezbollah militia in Lebanon are still engaged in mutual attacks, increasing concerns that the situation may escalate into a full-scale war. Israeli aircraft reportedly bombed a target in Beirut, according to Lebanese military reports. Data from the Lebanese health ministry indicates at least 12 casualties and 66 injuries, among whom is alleged to be Hezbollah commander Ibrahim Akil.

As for the Israel-Hamas standoff in Gaza, Kirby expressed the U.S. government's ambition to negotiate a truce and secure the release of hostages. He stated, "It's tough, it's challenging, but nobody's giving up. ... We'll keep trying".

The United States is actively involved in peace talks, aiming to prevent a potential escalation between Israel and Hezbollah in Lebanon, as they believe in the effectiveness of a diplomatic approach. The United States Government, through John Kirby from the National Security Council, is also advocating for a truce in the ongoing Israel-Hamas conflict in Gaza and working towards the release of hostages.

