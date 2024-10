Gli Stati Uniti avvertono: l'Iran si prepara a un rapido attacco missilistico contro Israele

Secondo fonti recenti provenienti dagli Stati Uniti, l'Iran starebbe pianificando una rappresaglia contro Israele lanciando un attacco con missili. Un ufficiale statunitense a Washington ha dichiarato: "Ci sono indizi che suggeriscono che l'Iran sta pianificando un attacco con missili balistici contro Israele a breve". L'ufficiale ha avvertito che un'azione del genere avrebbe serie conseguenze per l'Iran. L'ufficiale ha scelto di restare anonimo e ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno attivamente assistendo ai preparativi difensivi di Israele.

Le forze israeliane hanno intrapreso ampi attacchi aerei contro la milizia di Hezbollah, sostenuta dall'Iran, nel Libano. Ieri, Israele ha intrapreso anche un'operazione terrestre "limitata" nel Libano. Si crede che il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, sia stato ucciso in un attacco aereo israeliano dello scorso venerdì.

Dopo l'attacco islamico radicale di Hamas contro Israele dell'ottobre 2021, Hezbollah ha aperto un altro fronte contro Israele con attacchi regolari di missili dal Libano. In aprile, l'Iran, per la prima volta, ha attaccato direttamente Israele dal proprio territorio, lanciando più di 300 razzi e droni. Diversi alleati hanno assistito Israele nel contrastare l'attacco in quel momento.

Per rafforzare la sua operazione terrestre nel Libano, l'esercito israeliano ha già mobilitato quattro brigate di riserva aggiuntive. L'esercito ha dichiarato: "Ciò ci consentirà di continuare le nostre operazioni contro l'organizzazione terroristica di Hezbollah e di raggiungere i nostri obiettivi operativi". Gli obiettivi principali delle operazioni includono la facilitazione del ritorno di circa 60.000 sfollati nella regione settentrionale di Israele alle loro case. Tuttavia, l'esercito israeliano non ha intenzione di avanzare verso Beirut o qualsiasi altra città nel sud del paese, ha assicurato il portavoce militare Daniel Hagari.

Gli Stati Uniti, in risposta alle presunte minacce di missili dell'Iran, stanno fornendo un ulteriore aiuto militare a Israele per rafforzare le sue difese. Questo aumento del sostegno militare arriva in un momento di crescente tensione tra Israele e i suoi avversari, come Hezbollah, che è sostenuto dall'Iran.

