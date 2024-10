Gli Stati Uniti attualmente non si sforzano di rilanciare l'accordo di tregua tra Israele e Hezbollah, secondo le autorità sedute.

Il fallimento degli Stati Uniti nel fermare l'estesa campagna di bombardamenti e l'invasione territoriale di Israele in Libano, che ha causato oltre 1.400 morti in tre settimane e costretto oltre un milione a fuggire dalle loro case, ha suscitato controversie sul fatto che Benjamin Netanyahu stia ignorando le esortazioni dell'amministrazione Biden alla moderazione, proprio come aveva fatto a Gaza. Ciò lascia la Casa Bianca nuovamente apparire impotente.

La preoccupazione all'interno dell'amministrazione Biden è alta, secondo fonti, che l'operazione limitata dichiarata da Israele potrebbe evolversi in un conflitto su scala più ampia e protratto. I tentativi guidati dagli Stati Uniti di negoziare una tregua tra Israele e Hamas sono falliti.

Come a Gaza, gli ufficiali americani hanno dichiarato che Israele aveva pianificato initially un'incursione molto più ampia in Libano prima che gli Stati Uniti li convincessero a ridimensionarla. Tuttavia, hanno anche riconosciuto la loro influenza diminuita sulle attività militari di Israele.

"We couldn't prevent them from taking action, but at least we can attempt to influence its form," one high-ranking US official told CNN, speaking anonymously to discuss private deliberations.

La proposta di cessate il fuoco, presentata dagli Stati Uniti insieme alla Francia, prevedeva una sospensione delle ostilità di 21 giorni tra Israele e Hezbollah, consentendo il tempo per lavorare su un accordo più ampio per il ritorno dei civili israeliani e libanesi alle loro case nel nord di Israele e nel sud del Libano.

"We support their capacity to target militants, to degrade Hezbollah's infrastructure, to degrade Hezbollah's effectiveness, but we are acutely aware of the multiple times in the past when Israel has launched what appeared to be limited operations and has stayed for months, or even years," State Department spokesperson Matthew Miller said on Monday. "And ultimately, that's not the outcome we seek."

Senior US officials also acknowledged their limited power to influence Israel's actions against Iran following Tehran's missile attack last week.

Gli Stati Uniti hanno consigliato a Israele di non intraprendere un'azione di ritorsione eccessivamente aggressiva, l'ufficiale ha detto. Tuttavia, hanno messo in guardia sul fatto che ciò che Israele considera una reazione proporzionata potrebbe non coincidere con la percezione del mondo - compresa quella degli Stati Uniti - di una risposta misurata.

Il presidente Joe Biden ha dichiarato la scorsa settimana che non avrebbe sostenuto Israele nel colpire le strutture nucleari iraniane, ma è incerto se gli Stati Uniti siano riusciti a scoraggiare Israele dal considerare questa opzione.

"The only leverage the Americans have at this moment is summoning the defense minister to Washington and buying time," Alon Pinkas, a former Israeli diplomat, told CNN.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant è previsto per incontrare il suo omologo statunitense, Lloyd Austin, il prossimo mercoledì, una visita che l'amministrazione Biden potrebbe sperare di acquistare tempo per consultazioni e pianificazioni prima che Israele attui la sua minaccia di ritorsione contro l'Iran. Con Gallant a Washington, Pinkas ha detto che gli Stati Uniti presumibilmente assumono che Israele attenderà per attaccare.

"This makes sense in a political science simulation game, not in Israeli politics," Pinkas said.

Netanyahu era a New York quando Israele ha portato a termine l'attacco di vasta portata a Beirut che ha ucciso il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. Un attacco contro l'Iran, sebbene notevolmente più complesso rispetto al colpire un paese confinante, potrebbe ancora essere portato a termine nonostante l'assenza del ministro della Difesa, Pinkas ha detto, particolarmente data la relazione tesa tra Netanyahu e Gallant.

Gallant ha dichiarato che Israele sta coordinando strettamente con gli Stati Uniti mentre si prepara a colpire l'Iran, ma Israele deciderà infine come risponderà.

"Everything is on the table," Gallant told CNN on Sunday.

‘The right moment’ for diplomacy

The US still hopes to see Lebanon ceasefire negotiations resume, officials said, and US officials maintain that the conflict can only be resolved diplomatically.

"We'll be having regular consultations with the Israelis, the Lebanese, and others regarding the right moment to pursue such an agreement," White House press secretary Karine Jean-Pierre said on Monday.

But "the Israelis have to get past certain things before we can revisit those discussions," said one senior administration official.

That official and another source stated that it's unclear at this point who the US would negotiate with over a ceasefire. Nasrallah and other senior Hezbollah leaders have been killed during Israel's operations in Lebanon. And while one US official expressed hope that the Lebanese government could now assert more control over the militant group, the Lebanese state is experiencing a similar power vacuum, having been without a president or a fully empowered Cabinet since October 2022.

Austin stated on Friday that he believes the Lebanese government has an opportunity to demonstrate "that it wants to care for its people" and draw support away from Hezbollah, especially now that the group's command chain has been significantly weakened at the strategic and operational levels.

However, Israel's relentless air campaign in Beirut could hinder the emergence of a functioning Lebanese government, one of the officials noted.

While the United States has generally endorsed this approach, several officials, including Austin, have raised concerns to Israel about minimizing harm to civilians in their airstrikes, specifically in the heavily populated southern Beirut area where several multi-story buildings have been reduced to rubble in recent weeks.

"The secretary has been quite firm about prioritizing civilian safety in the execution of operations, and this stance remains unchanged," Maj. Gen. Patrick Ryder, the Pentagon spokesperson, stated on Monday in response to a question regarding Israel's actions in Beirut. "This issue continues to be a point of discussion between Austin and Minister Gallant."

Israel argues that it's making efforts to reduce civilian casualties, citing its issuance of evacuation notices to Lebanese residents before undertaking operations. However, CNN teams in Beirut discovered last week that several Israeli attacks occurred without prior warning. Moreover, Israel sends evacuation orders via text messages late at night, when most people are asleep.

Il rappresentante di Ryder ha rivelato che sono in corso discussioni tra gli Stati Uniti e Israele riguardo alla sicurezza dell'aeroporto, in particolare in relazione ai cittadini americani residenti nel paese. Inoltre, il portavoce del Dipartimento di Stato Miller ha confermato che gli Stati Uniti hanno consigliato a Israele di garantire che le strade che conducono all'aeroporto di Beirut continuino a funzionare senza intoppi.

La controversia sulle azioni di Israele in Libano ha sollevato domande all'interno dell'amministrazione Biden sulla loro capacità di influire sulla politica del Medio Oriente, mentre lottano per prevenire che l'operazione limitata di Israele degeneri in un conflitto su scala più ampia.

Date le precedenti operazioni di Israele che sembravano limitate ma si protraevano per periodi prolungati, i funzionari americani sono preoccupati per la possibilità di un conflitto prolungato, sottolineando l'importanza della diplomazia per risolvere il conflitto.

