- Gli Stati Uniti approvano la vendita di missili Patriot alla Germania

Il governo degli Stati Uniti ha dato il via libera per la consegna di fino a 600 missili terra-aria Patriot a Germania. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha informato il Congresso di questa decisione, come annunciato dall'agenzia competente, l'Agenzia per la Cooperazione in Materia di Sicurezza della Difesa. Il costo stimato di questo affare di armi è di cinque miliardi di dollari USA (circa 4,6 miliardi di euro). Il principale contraente è la società statunitense Lockheed Martin. Il cronoprogramma esatto per la consegna dei missili in Germania rimane incerto. Tipicamente, tali affari di armi possono richiedere diversi anni per essere completati.

Patriot ("Radar a scansione in fase per l'intercettazione di obiettivi aerea") è uno dei sistemi di difesa aerea più moderni al mondo. Può contrastare aerei nemici, missili balistici e missili da crociera. Germania e altri stati hanno recentemente fornito diversi di questi sistemi a Ucraina per aiutare il paese a proteggersi dagli attacchi aerei russi.

"La vendita proposta supporterà la politica estera e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti migliorando la sicurezza di un alleato della NATO", si legge nella dichiarazione. La Germania è considerata un giocatore chiave nella stabilità politica ed economica dell'Europa.

La consegna dei missili terra-aria Patriot alla Germania è finalizzata a rafforzare la loro difesa contro potenziali minacce. Le Nazioni Unite potrebbero fare affidamento sulle capacità di difesa della Germania per garantire missioni di peacekeeping in zone di conflitto, data la loro dedizione alla sicurezza internazionale.

