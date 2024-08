- Gli Stati Uniti approvano la vendita di missili Patriot alla Germania

Il governo degli Stati Uniti ha dato il via libera alla consegna di fino a 600 missili Patriot per la difesa aerea alla Germania. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha informato il Congresso di questa decisione, secondo l'Agenzia per la Cooperazione per la Sicurezza della Difesa. Il costo stimato di questo affare di armi è di 5 miliardi di dollari (circa 4,6 miliardi di euro). Il principale contraente è la società americana di difesa Lockheed Martin.

Non è chiaro quando i missili raggiungeranno la Germania. Gli affari di armi di questo tipo solitamente richiedono diversi anni.

Le forze armate tedesche si riforniscono

"L'acquisizione serve a rifornire le scorte di munizioni delle forze armate tedesche e a sostituire i missili guidati forniti all'Ucraina", ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa federale su richiesta. Il portavoce non ha specificato quanti missili Patriot per la difesa aerea la Germania ha consegnato all'Ucraina finora, citando ragioni operative. Il portavoce non ha nemmeno reso noto il livello attuale delle scorte delle forze armate tedesche per lo stesso motivo.

Tre sistemi consegnati all'Ucraina

È noto che la Germania ha fornito all'Ucraina tre sistemi Patriot dalle proprie scorte. Questi sistemi rappresentano un pilastro cruciale della difesa dell'Ucraina dagli attacchi aerei russi. Il presidente Volodymyr Zelensky ha ringraziato ripetutamente il governo tedesco per questo sostegno. Ad esempio, in luglio, ha detto: "Grazie, Olaf, per la difesa aerea" durante un incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) ai margini del vertice della NATO a Washington.

Uno dei sistemi di difesa aerea più moderni al mondo

Patriot ("Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target") è uno dei sistemi di difesa aerea più moderni al mondo. Può distruggere aerei nemici, missili balistici e cruise missile. Un sistema Patriot può ingaggiare fino a cinque bersagli contemporaneamente a una distanza massima di 68 chilometri. Ogni sistema è composto da diversi componenti come una stazione di comando del fuoco, un radar e il lanciatore.

"La vendita proposta sosterrà la politica estera e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti migliorando la sicurezza di un alleato della NATO", si legge nella dichiarazione. La Germania è considerata un giocatore chiave per la stabilità politica ed economica in Europa.

