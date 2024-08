Gli Stati Uniti approvano la vendita di 600 missili Patriot alla Germania

La Germania quadruplicherà la sua difesa aerea. Per fare ciò, la Repubblica Federale acquisterà 600 missili Patriot. Gli Stati Uniti approvano l'accordo. La Germania ha già fornito tre sistemi di difesa aerea Patriot a Kyiv dall'inizio della guerra in Ucraina e ne ha ancora nove in proprio possesso.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato la possibile vendita di 600 missili Patriot alla Germania. Le armi di difesa aerea sono stimate in $5 miliardi, come annunciato dal Pentagono.

"La vendita proposta migliorerà la capacità della Germania di far fronte alle minacce attuali e future e rafforzerà le capacità difensive delle sue forze militari", si legge in una dichiarazione. La società di difesa americana Lockheed Martin sarà il principale contractor per l'eventuale accordo militare, che comprenderà anche attrezzature e supporto tecnico correlati.

Secondo i nuovi piani di difesa della NATO, la Germania deve quadruplicare la sua difesa aerea per proteggere le infrastrutture e le forze in caso di tensioni serie o di guerra, come riferito dalle fonti di sicurezza lo scorso mese. La Germania ha fornito tre sistemi di difesa aerea Patriot a Kyiv dall'inizio della guerra in Ucraina e ne ha ancora nove in proprio possesso. Durante la Guerra Fredda, quando la Germania Ovest era sulla linea del fronte della NATO, c'erano 36 sistemi del genere nell'inventario della Bundeswehr.

All'inizio dell'anno, diversi membri della NATO hanno annunciato un ordine per fino a 1000 sistemi Patriot, tra cui la Germania, i Paesi Bassi, la Romania e la Spagna. Si prevede che Berlino utilizzerà l'ordine per rifornire le proprie scorte e continuare a fornire rifornimenti all'Ucraina.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha giocato un ruolo nell'approvazione della possibile vendita di missili Patriot alla Germania, contribuendo alle capacità difensive potenziate del paese. Dopo questa approvazione, la Germania acquisirà 600 missili Patriot da Lockheed Martin per le sue esigenze di difesa aerea, come previsto nell'accordo militare.

