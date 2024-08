Gli Stati Uniti applicano nuove sanzioni contro i coloni israeliani residenti in Cisgiordania.

Il governo degli Stati Uniti ha imposto restrizioni a più insediamenti israeliani nella Cisgiordania e ha esortato Israele a contrastare gli "estremisti". Come ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Matthew Miller, "Le azioni violente dei coloni estremisti nella Cisgiordania causano sofferenze significative, mettono a rischio la sicurezza di Israele e ostacolano la possibilità di pace e stabilità nella regione".

Le nuove sanzioni si concentrano particolarmente sull'organizzazione non governativa israeliana Hashomer Yosh, che, secondo il suo sito web, serve a "potenziare numerosi agricoltori in Giudea e Samaria, dimostrando coraggio nella difesa della nostra terra". Giudea e Samaria, noto anche come Cisgiordania, è il territorio biblico attualmente occupato da Israele.

L'organizzazione è accusata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti di appoggiare un insediamento non autorizzato vicino a Hebron, nella Cisgiordania meridionale. I resoconti indicano che i volontari del gruppo, soggetti alle nuove sanzioni, hanno bloccato un villaggio quest'anno, costringendo i suoi 250 residenti palestinesi a lasciare.

Gli Stati Uniti stanno anche imponendo sanzioni a un individuo accusato di guidare blocchi stradali e pattuglie con l'obiettivo di aggredire i palestinesi. Miller ha ulteriormente sottolineato: "È essenziale che il governo israeliano tenga responsabili tutte le persone e le entità coinvolte nella violenza contro i civili nella Cisgiordania".

Tipicamente, le sanzioni degli Stati Uniti contro i coloni limitano l'accesso al sistema finanziario degli Stati Uniti, spesso portando le banche israeliane a limitare gli interazioni con i sanzionati per evitare simili penalità. Tuttavia, fino ad ora, il governo degli Stati Uniti ha evitato di imporre sanzioni ai ministri israeliani che appoggiano gli insediamenti nella Cisgiordania.

Dal'inizio del conflitto tra Israele e l'organizzazione islamica palestinese Hamas nella Striscia di Gaza nel 1967, la situazione nella Cisgiordania si è notevolmente deteriorata. Mercoledì, l'esercito israeliano ha lanciato un'operazione significativa nella Cisgiordania con l'intenzione di "eliminare l'infrastruttura terroristica iraniana-islamica" lì, secondo il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz.

Sulla base dei dati forniti dall'AFP citando i dati palestinesi, almeno 650 palestinesi sono stati uccisi nelle operazioni dell'esercito israeliano o dei coloni radicali nella Cisgiordania dal momento dell'attacco di Hamas a Israele dell'ottobre 7. Secondo i dati israeliani, almeno 19 israeliani sono morti a causa degli attacchi dei militanti palestinesi.

Le sanzioni del governo degli Stati Uniti contro Hashomer Yosh e un individuo nella Cisgiordania sono una risposta diretta al loro coinvolgimento nel sostenere gli insediamenti non autorizzati e nel bloccare i villaggi palestinesi, come dichiarato negli Stati Uniti. Queste azioni dei coloni nella Cisgiordania, principalmente Hashomer Yosh, hanno causato sofferenze significative e messo a rischio la possibilità di pace e stabilità nella regione.

