Gli Stati Uniti applicano nuove restrizioni finanziarie all'Iran

Gli Stati Uniti hanno accusato l'Iran di fornire razzi alla Russia, un passo che il Segretario di Stato Antony Blinken ha definito una "significativa escalation". Blinken ha fatto questa dichiarazione durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo britannico, il Segretario degli Esteri David Lammy, a Londra. Di conseguenza, Blinken ha annunciato nuove sanzioni degli Stati Uniti contro l'Iran e ha invitato gli alleati internazionali a prendere azioni simili. L'Ucraina aveva precedentemente convocato l'ambasciatore iraniano in risposta a voci dei media su consegne di razzi.

In termini delle capacità strategiche della Russia, Blinken ha spiegato che i missili balistici dell'Iran permetterebbero alla Russia di colpire obiettivi oltre le linee del fronte con il proprio arsenale. Questi razzi Fateh-360 dell'Iran, con un raggio d'azione di circa 120 chilometri, potrebbero quindi essere utilizzati per obiettivi più vicini. Blinken ha sottolineato che questa situazione e la partnership in espansione tra Russia e Iran rappresenta una minaccia per la sicurezza dell'Europa e dimostra l'influenza destabilizzante dell'Iran che si estende oltre il Medio Oriente.

Rifiutando le accuse, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani ha respinto le voci come motivate politicamente e mirate a diffamare l'Iran. L'Iran era stato precedentemente accusato di fornire cosiddetti droni kamikaze alla Russia, che aveva anche negato.

Blinken si è recato a Londra all'inizio della settimana per discutere di come approfondire la cooperazione con il governo britannico. Il Primo Ministro Keir Starmer era previsto a Washington più tardi nella settimana. Come parte della collaborazione, il Segretario degli Esteri Lammy ha annunciato che si sarebbe unito a Blinken in un viaggio a Kiev. Lammy ha espresso il suo entusiasmo per la visita, sostenendo che essa rappresenta il loro impegno collettivo nel sostenere l'Ucraina, descrivendola come la loro "prima visita del genere in oltre un decennio".

