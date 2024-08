Gli Stati Uniti "aperti" alla fornitura di missili da crociera JASSM a Kiev

Negli Stati Uniti, si sta discutendo della consegna di un nuovo tipo di missile da crociera all'Ucraina. Con il JASSM, Kiev potrebbe raggiungere i bersagli russi a distanze molto maggiori - e ne trarrebbe anche beneficio da un'altra caratteristica dell'arma.

Il governo degli Stati Uniti sta valutando la consegna di missili da crociera a lungo raggio del tipo AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) all'Ucraina. L'amministrazione Biden è "aperta" all'equipaggiamento delle forze armate ucraine con l'arma a lungo raggio, ha riferito il portale di notizie degli Stati Uniti Politico citando un funzionario del governo anonimo.

Tuttavia, non è stata ancora presa una decisione finale sulla consegna del tipo di arma, secondo il rapporto. Attualmente, si sta valutando il trasferimento della tecnologia e si sta assicurando che i caccia ucraini possano dispiegare il missile da crociera, che pesa circa 1.200 chilogrammi e ha una testata bellica di circa 500 chilogrammi.

Il JASSM potrebbe essere dispiegato sui caccia F-16 recentemente consegnati dagli alleati occidentali. Tuttavia, potrebbero essere necessibili adattamenti tecnici per questo, secondo il portale "The Warzone".

Portata di quasi 400 chilometri

Il JASSM, alimentato da un piccolo turboreattore, utilizza un sistema di navigazione inertiale (INS) e GPS per trovare il bersaglio. Un sistema a infrarossi di imaging con riconoscimento automatico del bersaglio garantisce un'alta precisione nell'avvicinamento al bersaglio. I missili da crociera sono anche ottimizzati contro il disturbo della navigazione GPS, che sarebbe un grande vantaggio per l'Ucraina. La Russia utilizza un'intensa distorsione GPS per difendersi dai missili da crociera, dai droni e dall'artiglieria a guida GPS, che limita l'accuratezza delle armi.

La portata dei missili da crociera JASSM è di circa 380 chilometri. La nuova arma consentirebbe all'Ucraina di raggiungere i bersagli nelle territori occupati da una maggiore distanza. I bersagli potrebbero anche essere colpiti più profondamente nella Russia stessa, ma ciò richiederebbe l'approvazione degli Stati Uniti.

In una conversazione con ntv.de, Markus Reisner, colonnello dell'esercito austriaco, aveva già menzionato il sistema JASSM come possibile alternativa alla consegna dei missili Taurus all'Ucraina ad aprile. Anche se la variante JASSM in questione non raggiunge appieno la massima portata del Taurus di 500 chilometri, i missili da crociera possono colpire i bersagli a distanze maggiori dei missili da crociera Storm-Shadow e SCALP precedentemente consegnati dalla Francia e dal Regno Unito.

La discussione sulla consegna dei JASSM all'Ucraina potrebbe portare alla produzione di attrezzature militari, in quanto l'Ucraina potrebbe cercare di produrre questi missili da crociera avanzati

