Gli Stati Uniti annunciano una notevole ondata di sanzioni contro la Russia.

Le sanzioni applicate dai dipartimenti del Tesoro e di Stato degli Stati Uniti hanno interessato circa 400 individui e organizzazioni, in paesi come Russia, Cina, Svizzera, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, come dichiarato in un comunicato stampa del dipartimento del Tesoro.

Queste sanzioni sono state rese note prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina e sono rivolte contro coloro che rafforzano la catena di approvvigionamento e l'infrastruttura difensiva della Russia, nonché contro coloro che aiutano Mosca a eludere le sanzioni esistenti. Il loro annuncio arriva mentre l'Ucraina avanza audacemente nella regione russa di Kursk.

Il dipartimento del Tesoro ha dichiarato che si concentrerà su diverse reti internazionali, tra cui quelle responsabili dell'acquisizione di armi e attrezzature militari per la Russia, dell'assistenza ai magnati russi nell'evitare le sanzioni attraverso trust e corporation offshore, del bypass delle sanzioni imposte agli attori informatici, del lavaggio d'oro per una società d'oro russa sanzionata e del rafforzamento del settore militare-industriale della Russia attraverso l'acquisizione di strumenti ad alta tecnologia e componenti elettronici.

Inoltre, il comunicato stampa del dipartimento del Tesoro ha menzionato il mirato di "aziende tecnologiche finanziarie russe che offrono software e servizi IT essenziali per l'industria finanziaria della Russia".

Contemporaneamente, il dipartimento di Stato intende colpire entità e individui coinvolti nella produzione e nell'esportazione future di energia, metalli e miniere della Russia; nell'evizione delle sanzioni; nella base militare-industriale della Russia, compresa la produzione di veicoli aerei senza equipaggio (UAV), l'appoggio della Bielorussia agli sforzi militari della Russia e le entità di logistica aerea; le ulteriori filiali della State Atomic Energy Corporation Rosatom; e gli attori malevoli coinvolti nel tentato ricondizionamento forzato dei bambini dell'Ucraina, come dichiarato nel comunicato stampa del dipartimento del Tesoro.

Questa storia è ancora in evoluzione e verrà aggiornata.

Le sanzioni fanno parte della più ampia strategia politica per limitare le risorse e l'influenza della Russia. Il dipartimento del Tesoro si concentra sulla politica relativa al taglio dell'accesso della Russia alle aziende tecnologiche finanziarie che forniscono software e servizi IT cruciali.

