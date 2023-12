Gli Stati Uniti annunciano un piano per far atterrare un astronauta internazionale sulla Luna

Se in precedenza gli Stati Uniti si erano impegnati a far volare gli astronauti internazionali intorno alla Luna nelle future missioni Artemis, l'annuncio di oggi fa compiere un ulteriore passo avanti a questo impegno, consentendo a uno di loro di camminare effettivamente sulla superficie lunare - entrando così a far parte di un club d'élite che finora conta solo 12 membri.

"Oggi, in riconoscimento del ruolo essenziale che i nostri alleati e partner svolgono nel programma Artemis, sono orgoglioso di annunciare che, accanto agli astronauti americani, intendiamo far atterrare un astronauta internazionale sulla superficie lunare entro la fine del decennio", ha dichiarato Harris mercoledì durante una riunione del Consiglio nazionale dello spazio della Casa Bianca a Washington. Alla riunione hanno partecipato anche il Segretario di Stato Antony Blinken e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

Ogni missione di allunaggio Artemis avrà spazio per quattro astronauti, ma non tutti cammineranno sulla Luna. Solo due astronauti per missione scenderanno sulla superficie lunare, mentre gli altri due si limiteranno a orbitare intorno alla Luna a bordo della navicella Orion o di una piccola stazione spaziale chiamata Gateway.

"La NASA si è impegnata a offrire tre opportunità di volo a Gateway agli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, un'opportunità di volo a Gateway a un astronauta dell'Agenzia Spaziale Canadese e un'opportunità su Artemis II, e un'opportunità di volo a Gateway a un astronauta giapponese (JAXA)", ha dichiarato un funzionario della NASA alla CNN. "Al di là di Artemis II, queste opportunità di equipaggio non sono state designate per specifiche missioni Artemis".

La missione Artemis II sarà la prima volta che l'uomo orbiterà intorno alla Luna dalla fine del programma Apollo. Il lancio è previsto per il novembre 2024 e l'equipaggio comprende l'astronauta dell'Agenzia spaziale canadese Jeremy Hansen, che ha presentato il vicepresidente mercoledì.

"La NASA avrebbe potuto scegliere di farlo da sola, ma ha scelto intenzionalmente di includere il Canada e una lista crescente di partner internazionali. Questo straordinario esempio di leadership statunitense sfrutta le nostre competenze collettive e non solo è sinceramente apprezzato, ma è urgentemente necessario nel mondo di oggi", ha detto Hansen.

Il lancio della prima missione di atterraggio sulla Luna - Artemis III - non è previsto almeno fino alla fine del 2025, ma questa tempistica è già stata messa in discussione perché l'agenzia spaziale sta tenendo d'occhio lo sviluppo di un veicolo SpaceX che fungerà da lander per Artemis III, trasportando gli astronauti sulla superficie lunare.

"La NASA farà assegnazioni specifiche dell'equipaggio più vicine a ciascuna missione, man mano che verranno definiti i parametri della missione e i criteri dell'equipaggio", ha dichiarato il funzionario della NASA.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com