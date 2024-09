Gli Stati Uniti annunciano sostanziali tasse all'importazione sui prodotti cinesi

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato piani per introdurre consistenti aumenti delle tariffe sulle importazioni dalla Cina, prendendo di mira vari settori per proteggere le industrie nazionali. Questa mossa include una tariffa del 100% sui veicoli elettrici cinesi, come confermato da Reuters citando informazioni dall'ufficio della Rappresentante commerciale degli Stati Uniti Katherine Tai. Una tariffa del 50% sarà imposta sulle celle solari, mentre l'acciaio, l'alluminio, le batterie per veicoli elettrici e i minerali essenziali saranno soggetti a una tariffa del 25%. Queste nuove tariffe potrebbero entrare in vigore già dal 27 settembre.

Lael Brainard, consigliera economica della Casa Bianca, ha giustificato questi passaggi come tentativi di separare l'industria dei veicoli elettrici degli Stati Uniti dalla catena di fornitura dominante della Cina. Brainard ha sostenuto che queste "tariffe robuste e precise" sono essenziali per contrastare i sussidi e le politiche di trasferimento tecnologico della Cina, che hanno portato a investimenti eccessivi e capacità di produzione. Tuttavia, l'amministrazione degli Stati Uniti offre anche consistenti incentivi fiscali per rafforzare le proprie industrie dei veicoli elettrici, solari e dei semiconduttori.

Brainard ha dichiarato a Reuters che la tariffa del 100% sui veicoli elettrici rappresenta il considerevole vantaggio costoso che i produttori cinesi hanno sfruttato per dominare rapidamente i mercati internazionali dell'auto. Il governo degli Stati Uniti, ha aggiunto Brainard, non tollererà questa situazione.

La Cina ha condannato gli aumenti delle tariffe come intimidazione e ha indicato la possibilità di rappresaglie. La Cina afferma che il successo della sua industria dei veicoli elettrici è il risultato dell'innovazione, non dell'aiuto statale, e critica gli aumenti delle tariffe degli Stati Uniti come un momento in cui sia la Vicepresidente Kamala Harris che l'ex Presidente Donald Trump si stanno appellando agli elettori negli stati americani dell'auto e dell'acciaio, cercando di presentarsi come fermi sulla Cina in vista delle elezioni presidenziali di novembre, con Trump che promette tariffe del 60% su tutte le importazioni cinesi.

La Commissione, guidata da Katherine Tai, è stata fondamentale nel confermare le tariffe proposte sui veicoli elettrici cinesi e sui vari altri settori.

