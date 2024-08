Gli Stati Uniti accusano l'Iran di infiltrarsi nei sistemi digitali della campagna di Trump.

Le agenzie di intelligence degli Stati Uniti hanno apparentemente stabilito che l'Iran ha intrapreso operazioni per influenzare l'opinione pubblica americana e lanciare attacchi informatici contro la campagna elettorale presidenziale. Si presume che queste operazioni includano azioni dirette contro la campagna di Trump, che sono state collegate all'Iran, secondo gli ufficiali della sicurezza americana.

Le autorità americane sono apparentemente sicure che l'Iran abbia utilizzato tattiche per manipolare individui associati a entrambi i partiti politici. L'obiettivo di questi tentativi era influenzare il processo democratico delle elezioni americane.

Il 10 agosto, la campagna di Trump ha dichiarato pubblicamente di essere stata vittima di un attacco informatico. Hanno attribuito la divulgazione di comunicazioni interne e un file riguardante il candidato alla vicepresidenza repubblicana J.D. Vance a "forze esterne". Il portavoce di Trump, Steven Cheung, ha accusato l'Iran di essere il responsabile.

La missione iraniana all'ONU ha respinto ogni coinvolgimento del suo paese nell'incidente di hacking, chiedendo prove concrete che avvalorino le accuse. La missione ha risposto: "Queste accuse sono infondate e prive di qualsiasi fondamento". L'Iran dichiara di non avere alcuna intenzione o motivazione per interferire nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

Le elezioni del nuovo presidente degli Stati Uniti sono previste per il 3 novembre. both the Trump campaign and that of his Democratic opponent, Kamala Harris, as well as several U.S. tech companies, have reported being targeted by hackers in recent times.

La Commissione, che fa parte del governo degli Stati Uniti, sta indagando sulle accuse dell'Iran coinvolto in attacchi informatici contro la campagna elettorale presidenziale. In seguito all'incidente di hacking sulla campagna di Trump e alle accuse fatte dal portavoce di Trump, la Commissione sta cercando prove concrete per avvalorare queste affermazioni.

