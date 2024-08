Gli stati repubblicani sfidano gli sforzi di Biden per estendere la copertura di Obamacare ai beneficiari di DACA

Il presidente Joe Biden ha annunciato a maggio che i beneficiari del Deferred Action for Childhood Arrivals, noti come DACA, saranno idonei alla copertura sull'Affordable Care Act exchanges, nonché ai sussidi federali, a partire dal 1º novembre. Più di 100.000 beneficiari potrebbero ottenere l'assicurazione sanitaria, ha detto la Casa Bianca.

I repubblicani, compresi quelli in campagna elettorale, hanno criticato l'amministrazione per aver esteso i servizi ai immigrati irregolari.

“Gli alieni illegali non dovrebbero ottenere un lasciapassare gratuito nel nostro paese. Non dovrebbero ricevere benefici dei contribuenti quando arrivano e l'amministrazione Biden-Harris non dovrebbe ottenere un lasciapassare gratuito per violare la legge federale”, ha detto il procuratore generale del Kansas Kris Kobach, il cui stato fa parte della nuova causa, in una dichiarazione. “Ecco perché sto guidando un'azione legale multistato per fermare questa regolamentazione illegale dall'entrare in vigore”.

I procuratori generali dei 15 stati argomentano nella causa presentata in tribunale federale che il tentativo dell'amministrazione viola sia la legge federale che proibisce di concedere benefici agli immigrati irregolari, sia il testo dell'Affordable Care Act.

“Nel ACA, il Congresso ha limitato l'idoneità a partecipare a un piano sanitario qualificato attraverso un exchange di assistenza sanitaria sussidiata ai cittadini o nazionali degli Stati Uniti e agli individui ‘presenti legalmente’ negli Stati Uniti”, si legge nella causa. “I beneficiari del DACA non sono, per definizione, presenti legalmente negli Stati Uniti”.

Gli stati che si uniscono al Kansas sono l'Alabama, l'Idaho, l'Indiana, l'Iowa, il Missouri, il Montana, il Nebraska, il New Hampshire, il North Dakota, l'Ohio, la Carolina del Sud, il South Dakota, il Tennessee e la Virginia.

Gli ufficiali affermano che se l'amministrazione Biden procederà con i suoi piani, i loro stati subiranno “ulteriore onere amministrativo e risorse” derivanti dal fatto che i beneficiari del DACA possono utilizzare gli exchange dell'Affordable Care Act gestiti dallo stato. Inoltre, argomentano che l'adeguamento dell'idoneità incentiverà i beneficiari del DACA a rimanere negli Stati Uniti, il che, secondo gli ufficiali, porterà i loro stati a dover “impegnare risorse limitate aggiuntive per l'istruzione, la salute, la legge e l'ordine, l'assistenza pubblica e altro”.

La mossa di Biden è stata una delle misure sull'immigrazione prese dal presidente questa primavera. Ha anche annunciato un'azione esecutiva che consente a determinati coniugi e figli irregolari dei cittadini statunitensi di richiedere la residenza permanente senza lasciare il paese. L'iniziativa è stata considerata un ramo d'olivo per gli attivisti dell'immigrazione e i progressisti, molti dei quali hanno criticato aspramente Biden per le azioni restrittive precedenti, comprese le recenti misure per limitare l'elaborazione delle richieste di asilo al confine meridionale degli Stati Uniti.

L'azione legale dei procuratori generali degli stati è l'ultima dei repubblicani che contestano le misure dell'amministrazione Biden. Stanno anche contestando i suoi sforzi sui prestiti studenteschi, una regola del Dipartimento del Lavoro e una regola della Commissione per l'uguaglianza delle opportunità nell'impiego che richiede ai datori di lavoro di concedere ai lavoratori che richiedono unabortion il tempo

