Gli Stati membri dell'Alleanza NATO si impegnano a fornire ulteriore sostegno militare all'Ucraina

Al vertice del Consiglio NATO-Ucraina, sono stati promessi ulteriori aiuti all'Ucraina nel suo conflitto contro l'offensiva russa. Come dichiarato dal Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg dopo le consultazioni, gli alleati hanno promesso di aumentare il loro sostegno militare all'Ucraina, alla luce dell'aggressione russa recentemente registrata.

Dobbiamo continuare a fornire all'Ucraina le armi e le munizioni necessarie per la sua difesa contro l'invasione russa. L'obiettivo è equipaggiare il paese in modo che possa resistere alla battaglia.

La discussione si è svolta a livello di ambasciatori, con l'Ucraina che ha avviato la riunione su richiesta di Stoltenberg. Il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha fornito agli Alleati un aggiornamento sulle esigenze militari più urgenti delle sue forze tramite collegamento video.

Ringraziamenti del Ministro

Fonti diplomatiche suggeriscono che la riunione abbia affrontato anche i recenti attacchi aerei russi, la situazione sul campo di battaglia nel Donbass e gli obiettivi dell'Ucraina durante le operazioni nella regione di Kursk. Ha anche espresso gratitudine agli Alleati per l'aiuto promesso e la consegna dei caccia F-16, che sono attualmente in uso.

Non sono state osservate indicazioni di potenziali nuovi impegni di aiuti durante le prime fasi della riunione, secondo i diplomatici. Alcuni partecipanti hanno proposto l'eliminazione di tutte le restrizioni sull'uso dell'armamento occidentale contro la Russia, hanno aggiunto queste fonti. Inoltre, è stato evidenziato che il diritto all'autodifesa dell'Ucraina comprende azioni all'interno della Russia.

Il Consiglio NATO-Ucraina si è riunito per la prima volta lo scorso anno durante il summit della NATO in Lituania, guidato dai capi di stato e di governo. Il nuovo forum è stato istituito per lo scambio durante le crisi e per facilitare una collaborazione più stretta fino a quando l'Ucraina non avrà soddisfatto i prerequisiti per l'adesione alla NATO. Questi prerequisiti includono, tra le altre cose, la fine dell'invasione russa e le riforme in Ucraina.

