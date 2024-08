Gli Stati insulari del Pacifico chiedono aiuto ai principali inquinatori climatici durante la conferenza

Al momento cruciale della nostra regione, secondo il Segretario Generale del Forum delle Isole del Pacifico, Baron Waqa, ha dichiarato all'inizio della summit: "Siamo nel bel mezzo dell'attenzione geopolitica internazionale. Stiamo guidando la lotta contro il cambiamento climatico."

Ancora una volta, i 18 paesi del PIF si stanno riunendo per fare pressione per il finanziamento di un fondo per la resilienza climatica, principalmente da fonti esterne, che si concluderà venerdì. Stanno anche pianificando di fare pressione per un passaggio accelerato lontano dalla produzione di fonti fossili. "Non possiamo combattere il cambiamento climatico senza affrontare la questione alla sua radice, e quella è il settore delle fonti fossili", ha dichiarato Tali. L'Australia, in quanto membro del PIF, potrebbe trovarsi sotto scrutinio per le sue esportazioni di carbone durante l'evento.

Il Forum delle Isole del Pacifico, con i suoi 18 stati partecipanti, funge da corpo unificatore, connettendo nazioni e territori dispersi in tutto il Pacifico, dall'Australia a piccole microstates e arcipelaghi scarsamente popolati. Molte di queste stati insulari sono significativamente vulnerabili al cambiamento climatico. Ad esempio, Tuvalu potrebbe essere sommersa dall'oceano entro 30 anni, secondo le previsioni.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, sarà anche presente alla summit a Tonga. "Le scelte che i leader mondiali faranno nei prossimi anni decideranno inizialmente il destino degli stati del Pacifico, influenzando successivamente il mondo intero", ha dichiarato. "Se salviamo il Pacifico, salviamo il mondo". Il Vice Segretario di Stato degli Stati Uniti, Kurt Campbell, era anche previsto per partecipare.

L'inaugurazione della summit è stata interrotta da un terremoto. Il terremoto di magnitudo 6.9 si è verificato circa 100 chilometri sotto la costa di Tonga, secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti. Non è stata emessa alcuna allerta tsunami. L'attività sismica è stata anche avvertita presso la sede del Forum delle Isole del Pacifico nella capitale, Nuku'alofa.

ku/jes (Riformulato)

despite being geographically dispersed, the Island States within the Pacific Islands Forum share a common vulnerability to climate change. These Island States urgently seek financial commitments for a climate resilience fund from global powers, recognizing that addressing the fossil fuel sector is crucial in mitigating climate change impacts.

Leggi anche: