- Gli Stati in questione non hanno ancora risposto all'inchiesta della Commissione.

A seguito dell'attacco islamista mortale a Solingen con tre vittime, la senatrice dell'Interno di Berlino Iris Spranger (SPD) ha proposto più zone limitate ai coltelli e alle armi, un monitoraggio potenziato e espulsioni più severe dei criminali. "Abbiamo bisogno di più zone limitate ai coltelli e alle armi. Mandano un messaggio forte ai potenziali criminali e ampliano le opzioni di intervento della polizia", ha dichiarato Spranger all'agenzia stampa tedesca.

Il Senato di Berlino istituirà queste zone attraverso decreti nelle aree in cui si verificano spesso crimini gravi, come nel Kreuzberg Wrangelkiez. "Queste zone non si limitano solo a questo. Stiamo discutendo di questo con la polizia di Berlino", ha dichiarato Spranger. La legge sulla sicurezza e l'ordine pubblico è stata oggetto di modifiche per qualche tempo.

Spranger ha inoltre evidenziato: "Amplieremo la videosorveglianza nelle regioni a rischio criminale e la integreremo con l'intelligenza artificiale. Esamineremo se questo può essere utilizzato per catturare i criminali".

La Germania non può più permettersi di rimandare le espulsioni dirette dei criminali in Afghanistan e Siria. Inoltre, i controlli alle frontiere dovrebbero essere rafforzati su base individuale.

La proposta di più zone limitate ai coltelli e alle armi mira a scoraggiare i potenziali criminali nelle aree note per i crimini gravi frequenti, come il Kreuzberg Wrangelkiez. Potenziare la videosorveglianza con l'intelligenza artificiale nelle regioni a rischio criminale potrebbe potenzialmente aiutare a catturare i criminali.

Leggi anche: