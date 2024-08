Gli Stati federati ricevono ciascuno circa due miliardi di euro per i loro kitas

I Paesi riceveranno inoltre circa due miliardi di euro ciascuno dal governo federale per le loro scuole materne per migliorare l'offerta di assistenza all'infanzia nei prossimi due anni. La cancelleria federale ha approvato una risoluzione corrispondente martedì con la procedura cosiddetta di circolazione, come annunciato dal Ministero federale per la Famiglia mercoledì mattina. La bozza di legge per il proseguimento della cosiddetta Legge sulla qualità delle Kita deve ancora essere approvata dal Bundestag e dal Bundesrat.

Secondo il ministero, i fondi sono destinati a più posti nelle scuole materne, ad esempio per migliorare la chiave di cura e prolungare gli orari di apertura, o per rafforzare i direttori delle scuole materne. Possono essere investiti anche in aree come il catering, il movimento, lo sviluppo del linguaggio e l'assistenza diurna, ma deve essere implementata almeno una misura per attrarre e trattenere i lavoratori qualificati. Ciò potrebbe essere un'espansione delle capacità di formazione o investimenti in chi cambia lavoro o ulteriore qualificazione.

La situazione varia tra gli Stati federali. Nel west, gli esperti della TU Dortmund stimano una carenza di fino a 90.000 lavoratori qualificati nelle scuole materne entro il 2030. Al contrario, negli Stati federali orientali potrebbe esserci addirittura un'eccedenza di personale a causa del calo del numero di bambini. Secondo il ministero, i fondi federali potrebbero essere utilizzati qui per trattenere il personale esistente e investire in miglioramenti della qualità.

La ministra federale per la Famiglia Lisa Paus ha descritto come importante il fatto che sia stato possibile destinare circa quattro miliardi di euro per le scuole materne nei prossimi due anni despite bilanci stretti. "Si tratta di un forte segnale per una migliore qualità delle scuole materne in Germania. Che i bambini crescano a Monaco, Halle o Gelsenkirchen: il nostro obiettivo è avere standard uguali nell'istruzione prescolastica in tutte le scuole materne."

